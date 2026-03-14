ANPC a amendat cu 7,6 milioane de lei agenți economici din domeniul alimentar

Inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi în valoare de 7,6 milioane de lei unor agenți economici din domeniul alimentar, în urma controalelor efectuate în perioada 9 – 13 martie.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis vineri AGERPRES, controalele au vizat peste 1.600 de operatori economici, din sectoare cu impact direct asupra sănătății consumatorilor.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 1.363 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 7,6 milioane de lei și 785 de avertismente.

De asemenea, echipele de control au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 287.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,42 milioane de lei.

În același timp, s-a decis stoparea de prestări ale unor servicii până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: produse alimentare cu depuneri de cristale de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate; produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire și strivire; produse de origine animală (carne) cu depuneri mucilaginoase de culoare albă; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (creme tartinabile și smântână); produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de culoare albă și textură mucilaginoasă.

Totodată, au fost descoperite agregate frigorifice cu elemente de etanșare ale părților mobile deteriorate și cu acumulări semnificative de gheață, echipamente/ustensile cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurități și urme de arsură, întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, paviment cu depuneri de impurități, reziduuri alimentare, lichide și gheață, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.