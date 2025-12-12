ANPC a aplicat amenzi de 3,2 milioane de lei marilor retaileri din București, în doar două zile

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, pe 8 și 9 decembrie, 65 de acțiuni de control la mari magazine de retail din București și a aplicat amenzi contravenționale de circa 3,2 milioane de lei, potrivit unei informări a Autorității.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare peste 4.000 kg de produse neconforme în valoare de peste 75.000 lei și au fost oprite temporar de la comercializare peste 3.000 de produse de peste 121.000 lei.

Principalele neconformități constatate au fost: produse cu data limită de consum depășită; prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii; fructe și legume cu modificări organoleptice; discrepanțe între țara de origine menționată pe eticheta de preț și cea indicată pe ambalajul de transport; diferențe între prețul afișat la raft și prețul mai ridicat perceput la casa de marcat; utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare și impurități; paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide în zona de depozitare și comercializare; practici comerciale înșelătoare cu privire la ingredientele utilizate în zona back-off.

Alte neconformități constatate au fost nerespectarea proximității dintre produsele lactate autentice și cele cu adaosuri de grăsimi vegetale, fapt ce poate genera confuzie consumatorului și afecta corecta informare asupra naturii produsului; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; traduceri incomplete privind eventualele precauțiuni speciale de utilizare ale produselor cosmetice; produse alimentare cu ambalaje deteriorate; deficiențe de informare privind perioadele promoționale; lipsa afișării taxei de timbru verde; dispozitive electrice fără simbolurile și marcajele obligatorii conform reglementărilor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; ornamente de sezon luminoase comercializate fără declarațiile de conformitate.