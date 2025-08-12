ANPC a aplicat amenzi de peste 2,8 milioane lei unor operatori din sectorul de morărit și panificație

Echipele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 2,8 milioane lei unor operatori economici din industria de morărit și panificație, în urma unor verificări efectuate în perioada 9 – 20 iunie, la nivelul întregii țări.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis marți AGERPRES, în perioada menționată, ANPC a desfășurat o serie de acțiuni de verificare a modului de comercializare, etichetare, prezentare și publicitate a pâinii și produselor de panificație, ca parte a unei tematici naționale de control.

Comisarii ANPC au controlat 628 operatori economici, la 532 dintre aceștia fiind identificate nereguli. În același timp, au fost verificate peste 22 tone de pâine și produse de panificație, la 8,6 dintre acestea semnalându-se deficiențe.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au dispus unele măsuri, respectiv 471 amenzi contravenționale în valoare de peste 2,3 milioane lei și 211 avertismente. Totodată, inspectorii ANPC au dispus oprirea temporară de la comercializare a circa 4 tone de pâine și produse de panificație cu deficiențe de informare, precum și oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a 2,2 tone de pâine și produse de panificație în valoare de peste 36.000 lei.

Principalele abateri constatate au fost: comercializarea produselor de panificație cu modificări organoleptice (urme de mucegai, modificări de aspect și culoare etc.), comercializarea produselor de panificație în afara datei durabilității minimale stabilite de producători și comercializarea unor produse de panificație în ambalaje deteriorate sau care nu se încadrează în cantitatea netă declarată.

Pe de altă parte, comisarii ANPC au constatat comercializarea produselor de panificație cu etichete incomplete (pe care nu erau menționate toate informațiile obligatorii necesare consumatorilor pentru a alege sortimentul dorit, ex.: denumirea produsului, lista ingredientelor, cantitatea netă, componente alergene, condiții de păstrare etc.) sau pe care nu se aflau informațiile suplimentare (ex.: denumirea furnizorului de pâine, a prețului de vânzare cu amănuntul exprimat în lei/kg etc.).

Pe lista de abateri se mai află: comercializarea unor produse de panificație fără menționarea declarației nutriționale sau a provenienței din produs congelat, pe etichete; nerespectarea condițiilor de transport, depozitare, producere și comercializare a pâinii și produselor de panificație (folosirea unor spații de frig neigienizate corespunzător, a unor rafturi necurățate, cu reziduuri alimentare și praf, a unor echipamente de coacere sau prăjire neigienizate etc.) și nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor indicate de producător.

Comisarii ANPC au mai constatat: lipsa afișării prețurilor de vânzare sau a prețului de vânzare pe unitatea de măsură, neconcordanțe între prețul produselor la casa de marcat față de cel de la raft și lipsa autorizației de funcționare.

În ceea ce privește produsele de morărit, au fost verificați 199 operatori economici, la 118 dintre aceștia înregistrându-se nereguli și peste 48 tone de produse, din care circa 7 tone prezentau abateri.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost dispuse următoarele sancțiuni: 103 amenzi contravenționale în valoare de 530.000 lei, 30 avertismente, oprirea temporară de la comercializare a 1,5 tone de produse de morărit cu probleme de etichetare și oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a circa 5 tone de produse de morărit în valoare de peste 16.000 lei.

Printre cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost: comercializarea unor produse de morărit cu ambalaje deteriorate și comercializarea unor produse de morărit în afara datei durabilității minimale stabilită de producători

Totodată, inspectorii ANPC au mai constatat comercializarea unor produse de morărit cu etichete incomplete sau fără elemente de identificare-caracterizare, lipsa indicării țării de origine/locului de proveniență a produselor și lipsa menționării declarației nutriționale.

”Calitatea pâinii și a produselor de morărit și panificație trebuie să fie o certitudine, nu o loterie pentru consumatori. Acțiunile noastre urmăresc să protejeze sănătatea și interesele oamenilor, asigurându-ne că ceea ce ajunge pe masa lor respectă toate standardele legale și de siguranță. Vom continua să fim la fel de vigilenți, să sancționăm ferm neregulile și să sprijinim operatorii economici care își desfășoară activitatea corect, pentru ca încrederea consumatorilor în aceste produse să rămână neclintită”, a afirmat Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC.