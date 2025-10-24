ANPC a aplicat sancțiuni de 6,83 milioane lei, la nivel național, în perioada 20 – 24 octombrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 1.900 de operatori economici, la nivelul întregii țări, în perioada 20 – 24 octombrie, și a dat amenzi de peste 6,83 milioane de lei în urma neregulilor constatate.

‘În perioada 20 octombrie 2025 -24 octombrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a monitorizat respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, verificând peste 1.900 de operatori economici, din întreaga țară. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 1.354 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 6,83 milioane lei; 849 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 220.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 680.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 34 de operatori economici’, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES.

Principalele neconformități constatate au fost: prestarea serviciilor alimentare și nealimentare în spații neautorizate; lipsa verificărilor periodice de mentenanță pentru elevatoarele aflate în exploatare; nerealizarea documentației tehnice aferente activităților de service, respectiv fișe și devize de reparații; utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurități, rugină și resturi alimentare; produse alimentare cu data limită de consum depășită; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; nerespectarea temperaturilor de păstrare, prevăzute de legislația în vigoare, pentru preparate calde/reci și lipsa informării corecte, complete și precise în conformitate cu prevederile Ordinului 201/2022.