ANPC a aplicat sancțiuni în valoare totală de 1,47 milioane lei unor instituții financiare nebancare

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 1,47 milioane lei unor instituții financiare nebancare, în urma neregulilor constatate, potrivit unui comunicat remis marți AGERPRES.

‘Direcția Generală Control și Supraveghere Piață – Direcția Produse și Servicii Bancare, Nebancare și Administratori de Credite, prin Serviciul Produse și Servicii Financiare, a demarat o acțiune tematică de control la nivel național, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor și intereselor consumatorilor de către instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv celor organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu primire de bunuri în gaj, conform legislației privind protecția consumatorilor de produse și servicii financiare’, se menționează în comunicat.

Conform ANPC, au fost verificate 573 IFN-uri, iar la 326 dintre acestea s-au constatat abateri de la prevederile legale.

Astfel, inspectorii au aplicat 256 de amenzi contravenționale și 216 avertismente în valoare totală de aproximativ 1,47 milioane lei. De asemenea, au fost dispuse 104 măsuri complementare.

În urma verificărilor au fost identificate practici contrare legislației privind protecția consumatorilor, precum dobânzi excesive, clauze înșelătoare și aplicarea nelegală a comisioanelor (comisioane raportate la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului; perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului).

Totodată, s-au constatat neconformități în documentația contractuală (informații incomplete în Fișa Standard la Nivel European, lipsa precizărilor în mod clar și concis privind calcularea DAE, lipsa exemplului reprezentativ și a avertizărilor privind consecințele neplății) și încălcarea dreptului consumatorului de alegere a modalității de rambursare (rate egale sau descrescătoare) fără posibilitatea unei alegeri informate.

Alte nereguli au fost constatate în formele de publicitate, prin lipsa exemplelor reprezentative care să detalieze caracteristicile, costurile și condițiile produselor oferite. Inspectorii ANPC au mai constatat nerespectarea condițiilor legale privind declararea scadenței anticipate (înainte de împlinirea a 90 de zile consecutive de restanță), susțin reprezentanții autorității.

Ca urmare a celor constatate au fost dispuse unele măsuri precum: încetarea practicilor comerciale incorecte și remedierea deficiențelor; restituirea sumelor încasate nelegal consumatorilor prejudiciați (comisioane sau costuri nejustificate) și modificarea documentului standard Formular Standard la Nivel European, pentru includerea tuturor informațiilor conform prevederilor legale.

Pentru protejarea intereselor proprii, consumatorii sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită condițiilor contractuale și să își exercite drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, ANPC recomandă consumatorilor care au încheiat contracte înainte de 11 noiembrie 2024 să solicite plafonarea nivelului dobânzilor, a DAE sau a costului total al creditării, conform Legii nr. 243/2024, prin cerere scrisă adresată IFN-ului.

‘Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, IFN-ul creditor este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare’, precizează autoritatea.

ANPC mai recomandă, printre altele, citirea atentă a clauzelor contractuale.

‘La încheierea unui contract de credit, consumatorul trebuie să analizeze cu atenție clauzele contractuale, în special: durata contractului; valoarea totală plătibilă, care include suma împrumutată, dobânzile, comisioanele, taxele și orice alte costuri asociate și valoarea dobânzii penalizatoare aplicabile în caz de întârziere la plată’, se mai precizează în comunicat.

Pe de altă parte, consumatorul are dreptul legal de a alege modalitatea de rambursare a creditului, respectiv rate egale (anuități) sau rate descrescătoare.

‘În cazul ratelor egale (anuități), valoarea ratei lunare este constantă pe toată durata contractului, însă dobânda totală achitată este mai mare. În cazul ratelor descrescătoare, ratele sunt mai mari la începutul perioadei contractuale, scăzând treptat până la final, iar dobânda totală achitată este mai mică. În situația în care consumatorul informează creditorul despre modificarea situației sale financiare, creditorul are obligația de a renegocia condițiile contractuale și de a recalcula ratele, cu acordul consumatorului, ținând cont de gradul de îndatorare actual al acestuia’, se arată în document.

Potrivit ANPC, dobânda penalizatoare aplicată creditelor restante nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii contractuale, în situațiile în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una dintre următoarele situații: șomaj; reducere semnificativă a venitului (cel puțin 15% din valoarea acestuia) și decesul unuia dintre titulari.

‘Această dobândă se aplică până la încetarea situației care a generat dificultățile, dar nu mai mult de 12 luni, iar în caz de deces, nu mai puțin de 6 luni’, se mai precizează în document.

Potrivit ANPC, creditorul inițial are obligația de a notifica în scris consumatorul, în termen de maximum 10 zile, cu privire la cesiunea contractului de credit sau a creanțelor rezultate din acesta către o terță parte (de regulă, un recuperator de creanțe). ‘Doar în urma acestei notificări, cesiunea devine opozabilă consumatorului’, susțin reprezentanții autorității.