ANPC a dat amenzi de circa 7 milioane de lei pe Litoral, în perioada 30 iunie -16 august

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de aproximativ 7 milioane lei pe Litoral și a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 180 de operatori economici, în perioada 30 iunie – 16 august, a anunțat instituția, printr-un comunicat.

‘În perioada 30.06.2025-16.08.2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat Comandamentul Litoral 2025 – campanie de verificare și supraveghere a pieței, în zona de vacanță de pe malul Mării Negre, care se derulează anual, în perioada estivală. În cadrul campaniei, au fost efectuate 1.338 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Ca urmare a neregulilor constatate, în perioada menționată au fost aplicate următoarele sancțiuni: 1.143 amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 7 milioane lei; 628 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 432.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de circa 150.000 lei’, se arată în comunicatul citat.

Printre principalele abateri identificate s-au numărat prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea sau folosirea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, folosirea unor condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a produselor alimentare și comercializarea unor produse alimentare cu modificări organoleptice sau cu termen de valabilitate depășit.

De asemenea, comisarii de la Protecția Consumatorilor au constatat și alte nereguli precum comercializarea unor jucării fără marcajul CE, care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță UE, utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură și depuneri grosiere de gheață/rugină/impurități, folosirea unor blocuri alimentare neigienizate și lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor.

În urma controalelor au mai fost descoperite condiții igienico-sanitare precare în camerele destinate cazării turiștilor (huse protecție saltele/lenjerii/saltele/prosoape neigienizate, sisteme de aer condiționat neigienizate și mobilier degradat etc.), întreținerea necorespunzătoare a piscinelor (absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea) precum și zone/șezlonguri neigienizate și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente, absența evidențelor de igienizare).

‘Rezultatele Comandamentului Litoral 2025 confirmă faptul că ANPC rămâne un partener activ și ferm în apărarea drepturilor cetățenilor. Prin controalele desfășurate și sancțiunile aplicate, am demonstrat că nu tolerăm abateri care pot afecta sănătatea, siguranța sau interesele economice ale consumatorilor. Obiectivul nostru nu este doar sancționarea, ci și corectarea practicilor incorecte, astfel încât turiștii să beneficieze de servicii la standardele pe care le merită, iar operatorii economici să înțeleagă că respectarea legii este singura cale pentru a construi încredere și sustenabilitate în afaceri’, a declarat Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC, potrivit comunicatului instituției.