ANPC a dat amenzi de peste 5,2 milioane de lei, în urma unor acţiuni desfăşurate în această săptămână la nivel naţional

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 5,2 milioane de lei, în urma unor acţiuni desfăşurate la nivel naţional în această săptămână. Echipele de control au închis temporar 30 de unităţi, până la remedierea deficienţelor. Au fost găsite mai multe nereguli, printre care insecte în blocul alimentar, produse expirate sau cu depuneri de mucegai, produse de îngrijire personală fără marcajul care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE, produse ţinute la temperaturi neconforme.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în perioada 18 – 22 august a fost verificată activitatea a 1.359 de operatori economici, la nivelul întregii ţări. În urma neregulilor, au fost date 1.024 de amenzi în valoare de peste 5,2 milioane de lei, au fost oprite definitv de la comercializare produse de peste 550.000 de lei. De asemenea, a fost închisă temporar activitatea a 30 de operatori economici, până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi identificate au fost: butelii cu grad avansat de coroziune; produse de îngrijire personală fără marcajul CE, marcaj care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE:

produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; produse de origine vegetală cu termen de valabilitate depăşit;

prezenţa insectelor în blocul alimentar; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (peşte, fructe de mare, prăjituri, îngheţată, creme tartinabile).

Alte nereguli au fost: utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit; întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa buletinelor de analiză privind parametrii microbiologici şi fizico-chimici); lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii obligatorii pentru consumatori.