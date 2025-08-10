ANPC: Amenzi de 620.000 lei și 21 de unități închise temporar pe litoral, în săptămâna 4-8 august

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC.

În perioada menționată, au fost derulate 104 acțiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni: 103 amenzi contravenționale, în valoare de peste 620.000 lei; 38 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 68.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 14.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele abateri constatate:întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente, absența evidențelor de igienizare); întreținerea necorespunzătoare a piscinelor (absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea) precum și zone/șezlonguri neigienizate; grupurile sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină; prestarea serviciilor în spații neautorizate; comercializarea produselor potențial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; confort și siguranță necorespunzătoare în camerele destinate turiștilor (huse protecție saltele/lenjerii/saltele neigienizate); lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare și facilitățile oferite; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depășit; condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a materiilor prime; materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, cu starea termică modificată; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață; absența graficelor de monitorizare a uleiului; comercializarea unor suveniruri fără date de identificare și caracterizare; deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea.