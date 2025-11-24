ANPC: Înțelegerea corectă a termenilor utilizați în evaluarea practicilor comerciale este prioritară

Înțelegerea corectă a termenilor utilizați în evaluarea și monitorizarea practicilor comerciale este prioritară, un rol esențial avându-l conceptul de ‘neconformitate’ care se referă la situațiile în care bunul nu respectă cerințele legale de calitate, a anunțat luni Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

‘În contextul aplicării prevederilor Legii nr. 190/2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor relevă ca fiind prioritară înțelegerea corectă a termenilor utilizați în evaluarea și monitorizarea practicilor comerciale. Un rol esențial îl are conceptul de ‘neconformitate’, derivat din termenul ‘neconform’, care, prin natura sa polisemantică, poate desemna mai multe tipuri de abateri. Modificarea legislativă este în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2023/988, care urmărește armonizarea și aplicarea uniformă a standardelor de protecție a consumatorilor la nivel european, în special în ceea ce privește gestionarea situațiilor de neconformitate’, se menționează în comunicat.

ANPC precizează că aceste prevederi se referă exclusiv la cazurile de neconformitate ale produselor, ‘situații în care bunul nu respectă cerințele legale de calitate, funcționalitate sau caracteristicile declarate și nu poate fi utilizat conform destinației sale’.

‘Neconformitatea poate rezulta, de exemplu, din viciile ascunse, defecte de fabricație sau nerespectarea standardelor prevăzute de lege, în condițiile în care produsul a fost utilizat și întreținut potrivit instrucțiunilor și specificațiilor oferite. Rezultatele discuțiilor publice au confirmat faptul că diversitatea sensurilor asociate termenului ‘neconform’ poate genera interpretări diferite în rândul publicului. De aceea, clarificarea și explicarea unitară a acestor semnificații reprezintă un pas necesar pentru consolidarea încrederii consumatorilor și responsabilizarea comercianților’, se mai precizează în document.

Potrivit sursei citate, prin noile instrumente sancționatorii oferite de cadrul legal, ANPC ‘își reafirmă angajamentul de a interveni prompt în toate situațiile în care drepturile consumatorilor sunt afectate, asigurând un mediu comercial transparent, corect și fundamentat pe înțelegerea corectă a obligațiilor legale’.