ANPC: Peste 1.200 de operatori economici controlați în cinci zile și amenzi de peste 3,5 milioane lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat 1.209 operatori economici din toată țara, în perioada 25-29 august, și a dat 443 de avertismente și 801 amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,5 milioane de lei, informează vineri Autoritatea într-un comunicat transmis AGERPRES.

Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 179.000 de lei și temporar produse de peste 737.000 de lei. Totodată, aceștia au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: preparate culinare destinate organizării de evenimente realizate într-un bloc alimentar necorespunzător; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (sosuri, topping-uri); utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină, impurități; utilizarea spațiilor/suprafețelor improprii din punct de vedere igienico-sanitar, depreciate, cu depuneri grosiere de impurități și reziduuri alimentare; paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare, lichide; depozitarea apelor minerale și a băuturilor răcoritoare direct sub acțiunea razelor solare,

De asemenea, s-au mai constatat: prestarea serviciilor în spații neautorizate; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depășit; utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de mizerie, cu elemente de etanșare a părților mobile rupte/depreciate; absența registrelor de evidență a parametrilor fizico-chimici pentru apa din piscine; întreținerea necorespunzătoare a piscinelor și a mobilierului aferent (șezlonguri/saltele rupte, ponton din lemn cu secțiuni structurale lipsă); produse alimentare și nealimentare fără elemente de identificare și caracterizare; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; deficiențe de informare privind perioadele promoționale; spațiu de joacă amenajat în regim propriu, fără a respecta reglementările tehnice specifice.