ANPIS: Acordarea tichetelor de energie, prelungită până la 31 decembrie 2026

Acordarea tichetelor electronice de energie pentru consumatorii vulnerabili a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, iar până în prezent au fost efectuate plăți de aproximativ 197,6 milioane de lei pentru un număr mediu de peste 714.000 de beneficiari eligibili, potrivit unui comunicat al Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Conform datelor instituției, în aplicația EPIDS (Evidența și Plata Indemnizațiilor și Drepturilor Sociale, n.r.) au fost înregistrate peste un milion de cereri, dintre care aproximativ 725.000 au fost declarate eligibile, iar plățile efectuate au totalizat aproape 198 milioane de lei.

”Sprijinul acordat prin OUG nr. 35/2025 pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică continuă până la finalul anului 2026, oferind stabilitate și predictibilitate pentru persoanele și familiile cu venituri reduse. Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 35/2025”, se mai precizează în comunicat.

Conform sursei citate, datele evidențiază interesul constant pentru această măsură de sprijin și necesitatea menținerii protecției acordate gospodăriilor vulnerabile.

”De la debutul măsurii de sprijin și până la ultima plată efectuată, în luna februarie 2026 pentru drepturile aferente lunii ianuarie 2026, ANPIS a realizat plăți în valoare totală de aproximativ 197,6 milioane lei pentru un număr mediu de 714.082 beneficiari eligibili la nivel național”, susțin reprezentanții instituției.

Sprijinul constă în acordarea unui tichet electronic de energie în valoare de 50 lei lunar, sumă care poate fi utilizată exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat, se mai arată în document.

În contextul prelungirii perioadei de aplicare a măsurii până la 31 decembrie 2026, ANPIS încurajează cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor.

Astfel, solicitanții sunt rugați să acorde o atenție deosebită completării cererii în aplicația EPIDS, în special în ceea ce privește corectitudinea datelor de identificare (nume, prenume, CNP, precum și valabilitatea actului de identitate) și a datelor aferente locului de consum.

”Precizăm că veniturile înregistrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală și la Casa Națională de Pensii Publice nu se completează în cerere, acestea fiind verificate automat prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de către cele două instituții. Totodată, menționăm că, după transmiterea cererii în aplicație, aceasta nu mai poate fi modificată. În situația identificării unor erori, este necesară anularea cererii inițiale și depunerea unei noi solicitări cu datele corecte”, notează instituția.