ANRE, ASF și ANCOM vor beneficia de un indice anual de competitivitate la stabilirea salariilor

Personalul din cadrul ANRE, ASF și ANCOM va beneficia de un indice anual de competitivitate utilizat la determinarea salariului de bază, conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

‘Personalul din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) încadrat pe funcțiile prevăzute în Anexa VII, capitolul II la prezenta lege beneficiază de un indice de competitivitate. Indicele de competitivitate se aplică la determinarea salariului de bază, prin înmulțire cu valoarea de referință și cu coeficientul de salarizare corespunzător funcției. Creșterea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate are caracter temporar, până la determinarea noului indice de competitivitate’, se precizează în document.

Valoarea indicelui de competitivitate este minimum 1 și nu poate fi mai mare de 2, notează sursa citată.

‘Indicele de competitivitate prevăzut se stabilește anual, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, la propunerea Institutului Național de Statistică, care va fi comunicată celor două ministere până la data de 30 august a fiecărui an, pentru anul următor’, se mai arată în document.

Propunerea Institutului Național de Statistică va fi fundamentată pe baza datelor privind salariul mediu brut în plată din domeniile în care își desfășoară activitatea cele trei autorități, aferente primului semestru al anului în curs.

Reprezentanții partidelor și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au discutat vineri, la Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării, care este jalon PNRR. Discuția a fost coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete, a informat Administrația Prezidențială.

Proiectul poate ajunge la o valoare maximală de 7,3% din PIB și o masă salarială de 12,1 miliarde de lei, a anunțat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Dragoș Pîslaru.