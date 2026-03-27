ANSVSA a intensificat controalele înainte de Paște și recomandă cumpărarea alimentelor doar din surse autorizate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) intensifică, la nivel național, acțiunile de monitorizare, prevenție și control în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale și recomandă consumatorilor să cumpere alimente numai din surse autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

‘În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, responsabilitatea noastră este una directă și fermă: să ne asigurăm că românii cumpără produse sigure, controlate și provenite din surse autorizate/înregistrate. Le recomandăm tuturor consumatorilor să aleagă cu atenție locul din care cumpără alimente, să verifice eticheta, marca de identificare și condițiile de comercializare și să evite produsele vândute în spații neautorizate/neînregistrate. Siguranța alimentară nu este negociabilă, iar ANSVSA va continua să acționeze cu maximă exigență pentru protejarea sănătății publice’, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, citat în comunicat.

Acesta a subliniat că, în perioada menționată, ANSVSA desfășoară, la nivel național, acțiuni de monitorizare, prevenție și control pentru protejarea sănătății publice și asigurarea unor produse alimentare sigure pentru consumatori.

‘Medicii veterinari oficiali verifică respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în târguri de animale, piețe agroalimentare, unități de sacrificare, procesare, depozitare, transport, comercializare și alimentație publică’, a adăugat Alexandru Bociu.

Acțiunile de control și recomandările ANSVSA vizează, în special, mai multe categorii de produse și activități din lanțul alimentar.

În ceea ce privește animalele destinate sacrificării, acestea trebuie să provină exclusiv din exploatații care respectă cerințele sanitare veterinare în vigoare, iar operatorii implicați în procesare, depozitare, transport, distribuție și comercializare trebuie să dețină autorizație sau înregistrare sanitar-veterinară valabilă. Pentru consumul public sunt admise doar animale identificate conform legislației, cu o stare de sănătate corespunzătoare, provenite din exploatații și zone fără restricții sanitare veterinare generate de boli transmisibile.

Transportul animalelor trebuie efectuat cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea normelor privind sănătatea și bunăstarea acestora, iar pentru distanțe de până la 65 de kilometri pot fi utilizate și mijloace înregistrate sanitar-veterinar. Totodată, documentele care însoțesc animalele trebuie să fie complete și conforme, inclusiv certificatele sanitare veterinare și cele privind informațiile lanțului alimentar.

Sacrificarea mieilor se realizează în abatoare autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea normelor de igienă, bunăstare, trasabilitate și control oficial. În situații excepționale, aceasta poate fi permisă și în spații temporare, dacă funcționează legal, sunt supravegheate sanitar-veterinar și îndeplinesc toate condițiile privind igiena, bunăstarea animalelor și gestionarea subproduselor de origine animală.

Conform sursei citate, aceste spații trebuie amplasate exclusiv în zone fără restricții sanitare, iar DSVSA județene și a municipiului București pot autoriza funcționarea lor doar dacă sunt respectate condițiile legale și există suficienți medici veterinari pentru efectuarea examenelor ante-mortem și post-mortem.

Consumatorii sunt sfătuiți să evite achiziția de carne provenită din sacrificări clandestine sau din surse fără supraveghere sanitar-veterinară.

În cazul cărnii de miel, aceasta trebuie cumpărată numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, precum supermarketuri, măcelării, carmangerii, abatoare sau spații temporare legal amenajate și supravegheate de medici veterinari oficiali.

Loturile de carne trebuie să fie însoțite de certificat sanitar-veterinar, pentru a permite verificarea provenienței. Carnea obținută în centre temporare poate proveni doar din sacrificări efectuate la cererea directă a consumatorilor, după efectuarea examenelor ante-mortem și post-mortem, și nu poate fi livrată altor unități, ci exclusiv consumatorului final, se mai precizează în comunicat.

Potrivit ANSVSA, carcasele de miel trebuie marcate conform prevederilor legale, iar în cazul celor provenite din centre temporare se aplică marca de sănătate ovală.

Consumatorii trebuie să verifice existența marcajului sanitar-veterinar și să evite produsele fără elemente clare de identificare. Depozitarea și comercializarea cărnii se fac în spații adecvate, la temperaturi corespunzătoare și în condiții stricte de igienă, iar transportul trebuie să respecte lanțul frigorific, se mai arată în document.

În ceea ce privește ouăle, acestea trebuie achiziționate doar de la producători și comercianți autorizați sau înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie marcate cu codul producătorului.

Transportul se realizează în condiții de igienă și temperatură controlată, iar depozitarea și comercializarea trebuie să prevină contaminarea și deprecierea calității, la temperaturi cuprinse între 1 și 7 grade Celsius.

Conform sursei citate, ouăle cu coaja crăpată sau deteriorată nu trebuie comercializate, iar consumatorii sunt sfătuiți să evite produsele fără marcaj sau informații de proveniență.

Totodată, laptele și produsele lactate trebuie să provină de la producători autorizați sau înregistrați sanitar-veterinar, iar materia primă trebuie să provină de la animale sănătoase.

Brânzeturile trebuie expuse în spații special amenajate, în vitrine sau recipiente ușor de igienizat, fiind protejate împotriva contaminării pe tot lanțul de transport și comercializare. Recipientele tradiționale din lemn trebuie să fie curate și identificate pentru a asigura trasabilitatea, susțin reprezentanții instituției.

Comercializarea către consumatorul final se face în ambalaje adecvate, de unică folosință sau în recipiente igienizate, iar produsele trebuie să fie însoțite de informații clare privind denumirea, producătorul, locul și data obținerii. Consumatorii sunt sfătuiți să evite produsele fără identificare sau comercializate în condiții improprii.

În cazul peștelui și produselor din pescuit, acestea trebuie achiziționate doar din unități înregistrate sanitar-veterinar, care respectă condițiile legale. Transportul, depozitarea și expunerea trebuie să asigure temperatura și igiena corespunzătoare, iar pentru peștele proaspăt gheața utilizată trebuie să provină din apă potabilă și să fie în cantitate suficientă. Produsele trebuie să fie identificabile și să nu prezinte paraziți vizibili, respectând criteriile de prospețime. Consumatorii sunt sfătuiți să evite produsele din surse neautorizate sau păstrate în condiții improprii.

Alte produse alimentare tradiționale, precum cozonacii, prăjiturile, produsele de panificație sau legumele de sezon, trebuie comercializate doar în spații autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, în condiții care să asigure protecția împotriva contaminării și respectarea normelor de igienă. Consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului, aspectul produselor și informațiile de identificare înainte de achiziție, mai arată autoritatea.

ANSVSA atrage atenția asupra riscurilor achiziționării alimentelor de pe platforme de social media de la persoane neautorizate, subliniind că produsele obținute în spații necontrolate pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella sau Listeria și pot provoca toxiinfecții alimentare grave.

În cazul nerespectării legislației, medicii veterinari oficiali pot dispune măsuri imediate, proporțional cu gravitatea abaterilor constatate, inclusiv suspendarea activității unității până la remedierea neconformităților, aplicarea de sancțiuni contravenționale sau confiscarea produselor periculoase pentru sănătatea publică, susțin reprezentanții instituției.