ANSVSA: Verificări extinse pentru prevenirea riscurilor alimentare în cofetării și patiserii; amenzi de 3,45 milioane de lei

nspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat, în ultima săptămână din ianuarie, aproape 1.700 de laboratoare de cofetărie și patiserie din toată țara și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3,451 milioane de lei, fiind emise 23 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și cinci Ordonanțe de Interzicere a Activității (OIA).

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în lunile ianuarie și februarie, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfășoară, etapizat, controale tematice la nivel național în unități din sectorul produselor alimentare de origine non-animală.

După acțiunile derulate anterior în unități de morărit și panificație, în perioada 26 – 30 ianuarie 2026, controalele oficiale au vizat laboratoarele de cofetărie și patiserie, unități înregistrate pentru siguranța alimentelor, urmărindu-se respectarea condițiilor de igienă, trasabilitate, etichetare și conformitatea documentelor însoțitoare ale produselor alimentare.

În cadrul acestei etape, au fost verificate 1.674 de laboratoare de cofetărie și patiserie iar în urma controalelor efectuate, inspectorii au aplicat 354 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3,451 milioane de lei, precum și 168 de avertismente. Totodată, au fost emise 23 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și cinci Ordonanțe de Interzicere a Activității (OIA).

De asemenea, a fost dispusă reținerea oficială a unei cantități de 257 kilograme de produse alimentare (cozonac, alune, nuci și produse de patiserie), care au fost dirijate către neutralizare, valoarea acestora fiind de 9.833 de lei.

În urma controalelor, au fost depistate o serie de neconformități, printre cele mai frecvente abateri identificate numărându-se: lipsa buletinelor de analiză pentru acrilamidă; monitorizări HACCP incomplete; evidențierea necorespunzătoare a alergenilor; lipsa lotizării materiilor prime; etichetare incompletă a produselor finite și semifabricatelor; deficiențe structurale ale spațiilor; igienizare necorespunzătoare a suprafețelor, instalațiilor și ustensilelor; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea frecvenței de prelevare a probelor din programul de autocontrol; grafice de temperatură neactualizate; echipament de protecție incomplet; completarea incorectă a formularelor de igienizare.

”Cofetăriile și patiseriile trebuie să funcționeze în condiții stricte de conformitate, iar ANSVSA va continua acțiunile de verificare pentru protejarea cetățenilor și creșterea responsabilității operatorilor din sectorul alimentar”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

De asemenea, în cadrul controalelor, au fost prelevate 205 probe pentru analize de laborator, conform Programului de supraveghere și control, pentru verificarea conformității produselor alimentare și a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanți și alte substanțe interzise.

”Acțiunile de verificare vor continua, conform calendarului stabilit, și în alte sectoare alimentare de origine nonanimală, inclusiv în retail și alimentație publică”, transmit reprezentanții ANSVSA.