Antibiotice Iaşi se pregăteşte să exporte cel puţin două noi produse în Australia

Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi, deţinut de Ministerul Sănătăţii, şi-a propus iniţierea înregistrării a cel puţin două noi produse în Australia, unde deja a realizat primele vânzări în luna septembrie 2024, arată un raport transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”În anul 2024, Antibiotice a participat şi adjudecat mai multe licitaţii naţionale, multianuale cu o valoare totală de aproximativ 4,2 milioane euro/an în Marea Britanie, Ungaria, Malta, Bulgaria, Lituania. Practic, în 2024, 1 din 2 pacienţi spitalizaţi în Regatul Unit al Marii Britanii este tratat pentru infecţii bacteriene cu Amoxicilina/Clavulanat şi Flucloxacilina pulberi sterile injectabile fabricate de Antibiotice România, iar 1 din 3 pacienţi cu Piperacilina/Tazobactam. O altă regiune în care ne-am focusat în 2024 a fost zona Orientului Mijlociu, generând în anul 2024 o dublare a vânzărilor comparativ cu 2023, ca urmare a startării vânzărilor în Emiratele Arabe Unite şi creşterea expunerii în pietele din Arabia Saudită şi Irak atât pe portofoliul de medicamente antiinfecţioase, cât şi pe cel destinat afecţiunilor cardiovasculare. Alături de pieţele noi din Europa şi Orientul Mijlociu în care am iniţiat vânzări în acest an, menţionăm şi Australia, piaţa în care am realizat primele vânzări în luna septembrie. În perspectivă, ne propunem iniţierea înregistrării a cel puţin două noi produse prin care să dezvoltăm prezenţa companiei Antibiotice şi în această zonă”, arată raportul financiar al companiei.

La nivel de forme farmaceutice, în topul vânzărilor conduc medicamentele condiţionate sub forma de pulberi sterile, cu un avans în volume de 24% comparativ cu anul 2023 şi medicamentele cu prescripţie medicală sub formă de comprimate, cu un avans de 36% comparativ cu 2023.

Exportul de produse finite

Vânzările realizate de produse finite reprezintă aproximativ 62% din cifra de afacere la export – 156,3 milioane lei, în creştere cu 18% comparativ cu anul precedent (132,3 milioane lei). Exceptând America de Nord unde vânzările se consolidează în jurul valorii de 33 milioane lei/an, toate celelalte regiuni înregistrează un avans de minim 15% comparativ cu anul 2023, atât la nivel de teritorii tradiţionale pentru companie (Vietnam, UK, Moldova, Danemarca, Canada, Irak), cât şi la nivel de teritorii noi accesate în perioada 2023-2024 (Arabia Saudită, Polonia, Italia, Cehia, Emiratele Arabe). Plusul de valoare provine în special din Europa, regiune care reprezintă 43% din valoarea exportului de produse finite. Amprenta Antibiotice în zona UE a crescut an de an, printre ultimele ţări adăugate în portofoliu fiind: Italia, Polonia, Cehia, Bulgaria.

În anul 2024, veniturile din vânzările pe piaţa internaţională de produse finite şi substanţe active au fost de 256 milioane lei, în creştere cu 16% comparativ cu anul precedent (220,7 milioane lei).

Cifra de afaceri netă pe piaţa internaţională (produse finite şi nistatină) a fost în 2024 de 253,2 milioane lei, în creştere cu 16% versus 2023 (218,47 milioane lei).

Cifra de afaceri netă realizată pe piaţa din Romania este de 421,1 milioane lei cu 10% mai mare decât nivelul realizat în anul anterior de 381,8 milioane lei, evoluţie în acelaşi trend cu piaţa farma din România.

Piaţa din Romania

În ceea ce priveşte piaţa totală a medicamentelor din România aceasta înregistrează o creştere de 13,8% până la o valoare de 34,1 miliarde lei dar şi o scădere a cantităţilor vândute cu 1,7% (710 milioane cutii în 2024). Piaţa medicamentelor generice cu prescripţie şi produse non-RX reprezintă 42,5% din valoarea totală a pieţei farmaceutice (14,5 miliarde lei).

Comparativ cu valoarea din anul anterior (13,3 miliarde lei) piaţa de generice RX şi produse non-RX a crescut cu 8,9% până la o valoare de 14,5 miliarde lei, înregistrând o scădere cantitativă de 2,9% (de la 530 milioane cutii la 514,4 milioane cutii). Din totalul valoric al pieţei de generice şi non RX, 55% îl reprezintă consumul de produse non-RX pentru care înregistrează o creştere de 6,3% în valoare (de la 7,5 la 8 miliarde lei) şi o scădere cantitativă de 2,3% (de la 271 milioane cutii la 264,8 milioane cutii).

La nivel de canal de vânzare, canalul Hospital reprezintă 9,3% din totalul pieţei de generice şi non RX şi înregistrează o creştere valorică de 16% de la 1,16 miliarde lei la 1,35 miliarde lei) si o creştere cantitativă de 6% (de la 25 milioane cutii la 26,6 milioane cutii). Ponderea lanţurilor naţionale în total retail creste de la 39 % (2023) la 48% (2024), acest segment înregistrând o creştere valorică de 35% (de la 4,7 miliarde lei la 6,3 miliarde lei) şi o creştere cantitativă de 18% (de la 195,3 milioane cutii la 230,4 milioane cutii). Segmentul minilanturi şi farmacii independente înregistrează în această perioadă o scădere valorică de 8% (de la 7,5 miliarde lei la 6,9 miliarde lei) şi o scădere cantitativă de 17% (de la 309,8 milioane cutii la 257,5 milioane cutii).

Locul Antibiotice în piaţa din România

Compania îşi menţine locul 4 (dintr-un total de 361 companii) în consum – cutii pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie şi non-RX (cu o cotă de piaţă de 4,6%)

Compania este lider cantitativ (UI) în piaţa totală pe forma farmaceutica unguente (19,9% dintr-un total de 132 companii), supozitoare şi ovule (32,2% dintr-un total de 50 companii) şi pulberi injectabile (60% dintr-un total de 62 companii).

Antibiotice Iaşi ocupă locul trei, după numărul de cutii în piaţa totală pe forma farmaceutică capsule (6,1% dintr-un total de 196 companii).

Este lider valoric pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi non-RX comercializate în spitale, cu o cotă de piaţă de 13,2%, pe o piaţă în care activează 250 companii.

Asigură 91% din consumul fizic de peniciline betalactamice injectabile, 83% din consumul fizic de cefalosporine injectabile şi 88% din consumul fizic de carbapeneme. Compania asigură 98,8% din consumul fizic de produse antituberculoase orale (fiind partener al Ministerului Sanatatii pe acest program) şi asigură o treime din consumul de peniciline si cefalosporine orale (36%).

De asemenea, producătorul asigură 39% din consumul pe tratamentul topic cu prescriptie medicala pentru afectiunile dermatologice, asigură 76% din consumul de analgezice şi antipiretice topice de uz pediatric şi asigură 19% din consumul de antiinflamatoare topice.

Antibiotice Iaşi a raportat pentru anul 2024 un profit net de 99,42 milioane lei, în urcare cu 23% faţă de 2023, iar veniturile totale au crescut cu 8%, la aproape 692,98 milioane lei.

Compania are o capitalizare de 1,62 miliarde lei.