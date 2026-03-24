Australia și Uniunea Europeană au semnat un vast acord comercial

Australia și Uniunea Europeană au semnat marți la Canberra un acord de comerț liber amplu, încheiat după ani de negocieri pentru a stimula comerțul bilateral, notează AFP.

Cei doi parteneri au convenit, de asemenea, să își consolideze cooperarea în domeniul apărării și să îmbunătățească accesul european la mineralele critice australiene.

‘UE și Australia pot fi foarte îndepărtate geografic, dar nu am putea fi mai apropiate în viziunea noastră asupra lumii’, a declarat Ursula von der Leyen.

‘Trimitem un semnal puternic restului lumii: prietenia și cooperarea contează și mai mult în perioade de turbulențe’, a adăugat ea.

Principalele puncte de blocaj, utilizarea de către Australia a unor denumiri geografice europene și accesul cărnii de vită australiene pe piața europeană, au fost rezolvate, făcând posibil un acord după opt ani de negocieri.

Acest compromis va permite producătorilor de vin australieni să utilizeze termenul ‘prosecco’ pe piața internă, dar vor trebui să înceteze utilizarea acestuia pentru exporturi după 10 ani.

Australia va putea, de asemenea, să continue să utilizeze anumite denumiri geografice, cum ar fi ‘feta’ și ‘gruyere’, cu condiția ca producătorii să fi folosit aceste denumiri timp de cel puțin cinci ani.

La rândul lor, producătorii auto europeni vor beneficia de majorarea pragului taxei australiene pe mașinile de lux pentru vehiculele electrice, ceea ce va permite ca trei sferturi dintre acestea să fie exonerate.

Cu acest acord comercial, UE se așteaptă să își mărească exporturile către Australia cu o treime în următorul deceniu, cu o creștere de 50% în sectoarele produselor lactate și auto.

Cota de carne de vită australiană permisă să intre în UE va crește de peste zece ori în următorul deceniu, chiar dacă va rămâne sub nivelul solicitat de fermierii australieni.

Noua cotă, stabilită la 30.600 de tone de carne de vită australiană, va include 55% carne scutită de taxe vamale provenită de la animale hrănite cu iarbă și 45% supusă unor taxe vamale reduse la 7,5%.

Doar o treime din cotă va fi aplicată în primii cinci ani, înainte de a intra în vigoare.

UE va permite, de asemenea, intrarea a 25.000 de tone de carne de oaie și capră australiană provenită de la animale hrănite cu iarbă, cu o implementare progresivă pe parcursul a șapte ani.

Acordul va intra în vigoare după aprobarea de către Consiliul European.

Companiile din UE au exportat anul trecut în Australia bunuri în valoare de 37 de miliarde de euro, iar în 2024 servicii în valoare de 31 de miliarde de euro.