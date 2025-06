Antreprenoarea care transformă produsele tradiționale românești în preparate culinare de lux

Ana Maria Mircea a reușit să creeze un model de business care valorifică moștenirea culinară românească și o repoziționează în segmentul de fine dining. Cu o experiență bogată în afacerile din industria alimentară, antreprenoarea a pus bazele Dacia Romanian Dining, un concept care integrează atât activitâți din domeniul Horeca, cât și producția și promovarea produselor artizanale certificate.

Ana Maria Mircea este antreprenoare, life coach și business mentor. A învățat, a muncit, a inovat, iar acum, pe lângă administrarea propriilor afaceri de succes – restaurantul Dacia Romanian Dining și carmangeria Dacia Romanian Gourmet -, îndrumă alți oameni care vor să crească businessuri sau care simt nevoia de dezvoltare personală.

Pregătită pentru business

Ana Maria Mircea avut șansa de a se naște într-o familie de mici întreprinzători buzoieni, așa că a moștenit spiritul antreprenorial și a primit încă de mică lecții valoroase de business. „Implicarea mea în afacerile de familie a fost o călătorie antreprenorială, de la a avea la a fi. Tatăl meu mi-a fost primul ghid, însă am ales să pornesc pe calea mea după tot ce am învățat de la el. Am astfel ocazia să aplic propriile cunoștințe, acumulate din mentorat, dar şi cursurile urmate în diverse academii și școli internaționale în ultimii zece ani”, povesteşte Ana Maria Mircea.

Ea a administrat şi a dezvoltat până acum patru ani carmangeria RoxAna, pornită de tatăl său în anii ’90, business care a acumulat, în ultimii 5 ani, o cifră de afaceri de peste 15 milioane de euro. În 2021 a deschis în Buzău restaurantul Dacia Romanian Dining, care a stat apoi la baza lansarea celei de-a doua carmangerii, axată pe segmentul B2B.

Investiția inițială în restaurant a fost de 400.000 de euro, în timp ce deschiderea carmangeriei a necesitat o sumă de circa un milion de euro. Restaurantul a înregistrat venituri de 800.000 de euro în 2024, iar pentru anul în curs este estimat că va atinge o cifră de afaceri de un milion de euro.

Rețeta unei afaceri inovatoare

Ana Maria Mircea a pornit pe calea antreprenoriatului pentru că, spune ea, s-a simțit responsabilă să continue tradiţia familiei. Potrivit ei, rolul său în afacerile familiei a fost unul de evoluţie şi transformare, care au condus-o spre o perspectivă antreprenorială care pune accent pe dezvoltarea afacerilor scalabile și inovatoare.

Experienţa din carmangeria familiei a făcut-o să aprecieze produsul tradiţional atestat, românesc, iar, mai apoi, să descopere o piaţă neexploatată din punct de vedere gastronomic, turistic, dar şi cultural. „Am călătorit foarte mult în afara ţării şi am observat această tendinţă în creştere a pieţei, a turiştilor care caută experienţe gastronomice locale, unele chiar rafinate. Provocarea a fost să aduc produsul tradiţional românesc într-un mod contemporan, adaptat şi aliniat marilor branduri de lux internaţionale din HoReCa”, explică antreprenoarea.

Inspiraţia în business a găsit-o, deopotrivă, atât în cultură şi artă, cât şi în piese de teatru, romane, opere din perioada interbelică, din vechiul Bucureşti, precum şi din folclorul românesc. „Buzăul este patria Cârnaţilor de Pleşcoi şi Babicului de Buzău, aşa că am pus în valoare povestea locului. Am decis să promovăm turismul gastronomic cât şi Geoparcul Ţinutul Buzăului, care a fost recunoscut ca patrimoniu UNESCO. Astfel am fost inspirată să creez preparate trecute drept geoproduse în meniu, din aceste zone ce reprezintă inima turismului buzoian – Foie Gras Babele de la Ulmet – Trovani, friptura Focurile Vii sau peştele în crustă de sare – Munţii de Sare din Lopătari. Mi-am dorit foarte mult să valorific resursele şi bogăţiile locale, împletind inovaţia şi tradiţia”, spune Ana Maria Mircea. Iar, pentru ca acest plan să funcționeze, iar conceptul culinar să prindă formă, a fost nevoie de eforturi nebănuite. De exemplu, antreprenoarea și echipa ei au ajuns să studieze arta gastonomică acolo unde excelența este recunoscută la nivel mondial .„Am urmat cele mai bune cursuri în domeniul culinar, avem Paşaportul Bucătăriei Franţuzeşti Escoffier în Casa Dacia, atât eu cât şi colegii mei. Am fost nevoită să adopt mai multe roluri în această afacere pentru ca ea să se dezvolte cu adevărat iar eu să devin bucătar cu studii, tocmai pentru a înţelege cum să transpun viziunea unui preparat în realitate”, arată ea.

Dezvotare (și) prin francizare

Pe viitor, antreprenoarea are planuri serioase de extindere în noi pieţe şi sectoare, dezvoltând canalele de distribuţie naţională şi internaţională. Francizarea reprezintă o parte însemnată din această strategie, iar focusul este pe acele zone în care gastronomia românească premium are oportunități mari de creștere. „Am construit încă de la început un brand şi o afacere cu potenţial scalabil şi francizabil. Obiectivul nostru a fost să dezvoltăm un grup de societăţi sub cupola aceluiaşi brand românesc sustenabil. Caietul de franciză este construit astfel încât să poată livra şi produsele diferențiatoare ale locaţiei către celelalte francize. Analizăm, de asemenea, şi posibilităţile de francizare şi extindere internaţională, vizând pieţe unde valorile şi produsele noastre pot fi bine primite şi unde putem promova gastronomia tradiţională”, încheie Ana Maria Mircea.