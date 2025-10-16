Apple a lansat noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială

Apple a anunţat miercuri lansarea noilor modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, echipate cu cipul M5, care oferă o performanţă de calcul de până la patru ori mai mare faţă de generaţia anterioară M4, potrivit companiei, transmite CNBC.

Noile MacBook Pro pornesc de la 1.599 dolari, iPad Pro de 11 inci de la 999 dolari, iar casca Vision Pro, care include acum o Dual Knit Band pentru confort sporit, are un preţ de pornire de 3.499 dolari.

Produsele pot fi deja precomandate în majoritatea pieţelor şi vor fi disponibile oficial din 22 octombrie, completând gama de toamnă a gigantului american, care a lansat în septembrie iPhone 17 şi Apple Watch Series 11.

Cipul M5 reprezintă cel mai nou pas în strategia Apple de a integra performanţă ridicată şi capabilităţi AI în dispozitivele sale.

”M5 oferă un impuls major pentru sarcinile de inteligenţă artificială,” a declarat Johny Srouji, vicepreşedinte senior pentru Tehnologii Hardware la Apple.

Noile produse sunt lansate într-un moment în care Wall Street urmăreşte cu atenţie politica de preţuri a Apple, în contextul noilor tarife comerciale impuse de administraţia Trump, în special asupra semiconductorilor şi componentelor provenite din China. Cu toate acestea, preţurile de pornire pentru modelele M5 rămân neschimbate faţă de versiunile anterioare.

Deşi iPad-urile şi MacBook-urile nu generează venituri la fel de mari ca iPhone-ul, ele rămân divizii importante: Apple a raportat 6,58 miliarde dolari din vânzările de iPad în trimestrul din iunie (în scădere cu 8% anual) şi 8,05 miliarde dolari din vânzările de Mac (în creştere cu 15%).

Apple nu publică separat cifrele pentru Vision Pro, incluzându-le în categoria ”Wearables” alături de Apple Watch şi AirPods, iar analiştii consideră că veniturile generate de headset sunt încă neglijabile.

Chiar şi aşa, iPhone-ul rămâne motorul principal al companiei, reprezentând peste 47% din veniturile Apple în trimestrul din iunie — aproape 45 miliarde dolari din totalul vânzărilor.

Analiştii de pe Wall Street se aşteaptă ca trimestrul de sărbători, primul complet cu vânzări de iPhone 17, să stabilească un nou record pentru veniturile companiei.