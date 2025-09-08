Apple, dată în judecată pentru antrenarea AI-ului cu cărţi piratate

O nouă acţiune în instanţă acuză Apple că a folosit în mod ilegal cărţi piratate pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială.

Iniţiatorii acţiunii intentate în California de Nord sunt scriitorii Grady Hendrix şi Jennifer Robertson, aceştia urmărind să pună bazele unui proces comun împotriva gigantului american.

Cei doi spun că Apple a folosit o librărie de cărţi piratate numită Books3 pentru antrenarea modelelor OpenELM şi Foundation Language Models.

Informaţia, susţine acuzarea, se bazează chiar pe informaţiile pe care Apple le-a făcut publice despre modul în care îşi dezvoltă modelele de AI.

Cei doi autori cer instanţei să permită derularea unui proces comun, care să poată duce la obţinerea de daune din partea acuzatului şi la distrugerea seturilor de date pentru antrenarea AI-ului care se bazează pe cărţi piratate.

Noul proces vine în contextul în care, pentru prima oară, o companie de AI şi-a recunoscut vina şi a ales să plătească pentru a scăpa de acuzaţii – este vorba de Anthropic, care a încheiat un proces similar plătind 1,5 miliarde de dolari.

În prezent, mai multe companii care dezvoltă soluţii de AI, inclusiv OpenAI şi Meta, sunt implicate în procese similare din cauza modului în care şi-au antrenat modelele lingvistice.