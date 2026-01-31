Apple va da prioritate lansării versiunilor premium de iPhone în 2026, din cauza crizei de cipuri de memorie

Apple va da prioritate în acest an producției și livrărilor de trei modele de top ale telefoanelor iPhone, în timp ce lansarea modelului standard va fi amânată, din cauza unei schimbări a strategiei de marketing și a constrângerilor pe lanțurile de aprovizionare, a relatat vineri cotidianul financiar japonez Nikkei, preluat de Reuters.

Potrivit mai multor surse din apropierea acestui dosar citate de Nikkei, gigantul tehnologic american se va concentra pe lansarea primului său iPhone pliabil și altor două modele nepliabile dar cu camere îmbunătățite și ecrane mai mari, pentru o lansare emblematică care va avea loc în a doua jumătate a anului 2026, în timp ce modelul standard iPhone 18 este programat să fie livrat abia în prima jumătate a anului 2027.

Această mișcare are ca scop optimizarea resurselor și maximizarea veniturilor și profiturilor de pe urma dispozitivele premium, pe fondul creșterii costurilor cu cipurile de memorie și a materialele, precum și pe minimizarea riscurilor de producție legate de tehnicile industriale mai complexe pentru primul dispozitiv pliabil al Apple, potrivit Nikkei.

‘Funcționarea fără întreruperi a lanțului de aprovizionare este una dintre provocările cheie pentru acest an, iar schimbarea strategiei de marketing a jucat, de asemenea, un rol în decizia (de a prioritiza modelele premium)’, a declarat pentru Nikkei un director de la un furnizor de componente pentru iPhone.

Apple a publicat joi seară rezultate trimestriale peste estimările Wall Street, grație cererii puternice de iPhone și unei reveniri în China, CEO-ul Tim Cook declarând pentru Reuters că cererea pentru cele mai noi telefoane este ‘uluitoare’.

În trimestrul care s-a încheiat la finele lui decembrie, Apple a realizat un profit net de 42,1 miliarde de dolari, în creștere cu 16% în ritm anual, în timp ce cifra de afaceri a atins un nivel record de 143,8 miliarde de dolari, dintre care 85,3 miliarde de dolari au provenit de pe urma afacerilor cu telefoane iPhone.