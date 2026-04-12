Arabia Saudită a anunțat că oleoductul Petroline este din nou operațional

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest, cunoscută și ca Petroline, crucială pentru exporturile de țiței în timpul blocadei impuse de Teheran Strâmtorii Ormuz, este din nou ‘operațională’ după atacuri, au anunțat duminică autoritățile saudite, transmite AFP.

‘Instalațiile energetice și conducta Est-Vest avariate de atacuri sunt din nou operaționale, îmbunătățind fiabilitatea aprovizionării’, a declarat Ministerul Energiei din Arabia Saudită pentru agenția oficială de știri SPA.

Publicația Financial Times a relatat că un atac major cu drone a vizat miercuri Petroline în pofida implementării unui armistițiu între Statele Unite și Iran.

Nici guvernul saudit și nici gigantul petrolier de stat Aramco, care deține conducta, nu au comentat aceste informații la momentul respectiv.