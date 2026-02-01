Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Actualitate

SUA aprobă o posibilă vânzare de rachete Patriot, de 9 miliarde de dolari, către Arabia Saudită

Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri o posibilă vânzare către Arabia Saudită de rachete de interceptare Patriot şi a echipamentelor aferente, în valoare estimată de 9 miliarde de dolari, a anunţat Departamentul Apărării al Statelor Unite, citat de Reuters.

Contractorul principal pentru rachetele Patriot din seria PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) va fi compania Lockheed Martin, potrivit comunicatului.

Aprobarea survine după ce Riyadul a solicitat achiziţia a 730 de rachete PAC-3 MSE.

Potrivit Pentagonului, tranzacţia nu va modifica echilibrul militar din Orientul Mijlociu şi nu va afecta gradul de pregătire al forţelor armate americane.

