Primul tren nou Coradia Stream administrat de un operator privat circulă pe ruta București – Brașov

Primul tren nou Coradia Stream ajuns în administrarea unui operator de transport feroviar privat a început să circule pe ruta București – Brașov, a anunțat, miercuri, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), pe pagina sa de Facebook.

Este vorba despre rama electrică RE-IR de tip Coradia Stream cu numărul 14 (TS14), produsă de Alstom, care a fost recepționată în urmă cu mai mult de o lună, respectiv pe 2 martie, pentru punerea în serviciul comercial cu călători, fiind predată operatorului de transport feroviar InterRegional Călători. La aceasta se adaugă rama TS15, iar împreună vor forma nouă trenuri: cinci de la București la Brașov și patru de la Brașov la București.

‘Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 15 aprilie 2026, a fost introdus în serviciul comercial primul tren de călători (IR16575), deservit de un operator de transport feroviar privat, respectiv InterRegional Călători, care va circula pe rețeaua feroviară din România, în baza unui contract de servicii atribuit prin licitație publică. Menționăm că această nouă premieră în transportul public feroviar de călători din România face parte dintr-un proces mai amplu, derulat de ARF, pentru a asigura o tranziție predictibilă de la o piață de servicii publice obligatorii cu contracte atribuite direct operatorilor de transport feroviar la una caracterizată prin atribuirea exclusiv prin proceduri competitive’, se arată în postare.

Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, începând cu 24 decembrie 2023 contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători se acordă, la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, prin proceduri competitive.

‘Prin parcurgerea acestui demers, președintele ARF, Claudiu Mureșan, susține că România se aliniază integral cerințelor legale europene și naționale în privința atribuirii contractelor de servicii publice către operatorii interesați, care vizează reducerea costurilor pentru societate, prin diminuarea subvențiilor unitare, creșterea calității serviciilor prestate călătorilor și, în general, eficiența serviciilor publice de transport feroviar de călători’, susțin reprezentanții ARF.

Atribuirea competitivă a celor 13 trenuri către operatorul de transport feroviar privat InterRegional Călători a făcut obiectul unei proceduri pilot – derulate de ARF – de licitație publică organizată prin intermediul platformei publice a Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Cele 13 rame electrice interregionale urmează să circule pe următoarele rute de circulație: București Nord – Brașov – Cluj Napoca; București Nord – Brașov; Brașov – Deda – Cluj Napoca; Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Contractul încheiat de Alstom cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR.

Acest obiectiv de investiții care face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, este derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021 – 2027.

Valoarea totală a proiectului este de 1,709 miliarde de lei, iar perioada de implementare este de 24 de luni (01.01.2024 – 31.12.2025), care a fost însă depășită.