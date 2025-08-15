ARMO: România va procesa gratuit mai multe livrări, dacă nu taxează toate coletele extracomunitare sub 150 euro

România va procesa gratuit și mai multe colete, dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, avertizează Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), care amintește că proiectul prevede ca taxa să nu se aplice dacă vămuirea coletelor are loc în România.

‘ARMO salută inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 de euro, dar avertizează că excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiță fiscală de proporții, exploatată rapid de giganții asiatici din e-commerce, fără niciun beneficiu pentru economia națională’, se arată într-un comunicat al asociației transmis AGERPRES.

Reprezentanții ARMO susțin că, în câteva săptămâni, giganții internaționali vor redirecționa volume masive de trimiteri care vin astăzi via alte state membre dacă se menține propunerea ca taxa de 25 lei să nu se aplice dacă vămuirea coletelor are loc în România.

‘În câteva săptămâni, giganții internaționali vor redirecționa volume masive de trimiteri care vin astăzi via alte state membre, transformând excepția într-un mecanism de evitare fiscală la scară industrială, fără a plăti taxe suplimentare, doar cu scopul de a procesa trimiteri către destinatari din România sau alte state membre. Astfel, presiunea pe autoritățile vamale va crește, fără să existe taxe care să susțină aceste eforturi administrative’, menționează asociația.

Potrivit surse citate, contrar obiectivului declarat de reducere a volumelor netaxate, importurile extracomunitare ar continua să crească exponențial. Capacitatea vamală a României ar fi folosită intens, fără venituri suplimentare la buget, iar presiunea asupra economiei locale s-ar accentua. Experiența altor state membre arată că platformele asiatice exploatează sistematic astfel de portițe legislative pentru a-și consolida dominanța, avertizează organizația.

‘Această excepție riscă să facă din România o cale de ocolire fiscală instituționalizată pentru giganții asiatici, nu un centru logistic real. Volumele non-UE vor continua să crească, veniturile bugetare vor continua să scadă, iar economia locală va pierde competitivitate’, a declarat președintele ARMO, Cristi Movilă, în comunicatul citat.

În context, ARMO susține că actuala formă a propunerii de taxă nu rezolvă aspectele structurale ale fenomenului coletelor non-UE: intrarea masivă a produselor neconforme, evitarea obligațiilor fiscale și sociale asumate de comerțul românesc și lipsa reciprocității în relațiile comerciale cu state terțe.

Potrivit datelor ARMO, 77% dintre firmele românești de retail anticipează scăderi ale vânzărilor în următoarele 12 luni din cauza platformelor internaționale, 75% dintre ele semnalează riscul de faliment pentru micii producători locali, iar anual vor fi pierduți peste 10 miliarde lei prin evaziunea fiscală structurală (TVA, CAS, CASS etc.).

‘Observăm același tipar: reglementări care încearcă să corecteze piața, dar excepțiile create permit și alimentează exact comportamentele vizate. Toate aceste platforme non-UE se vor concentra pe excepții. Vom prezenta autorităților și factorilor decidenți argumente și soluții concrete pentru ca o măsură necesară și mult așteptată să nu devină o cale legală de evitare fiscală, pe seama economiei românești’ a afirmat directorul executiv ARMO, Cristian Pelivan.

În opinia organizației, soluția tehnică viabilă este că firmele de curierat ar putea colecta uniform taxa de la platformele internaționale, având vizibilitatea cea mai bună asupra coletelor extracomunitare pe care le livrează. Tocmai de aceea, ARMO consideră valid mecanismul de aplicare în care companiile de curierat să colecteze aceste taxe, indiferent de punctul de vămuire a coletelor.

‘În cadrul procesului de transparență decizională, ARMO va solicita eliminarea excepției și adoptarea unui mecanism uniform, capabil să aducă venituri complete la buget și să protejeze economia locală de distorsiunile anticoncurențiale ale platformelor internaționale’, se mai arată în comunicatul ARMO.