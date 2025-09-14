AstraZeneca suspendă o investiţie de 270 de milioane de dolari în Marea Britanie

AstraZeneca, cea mai mare companie listată pe bursa londoneză, a anunţat că suspendă planul de a investi 200 de milioane de lire sterline (circa 271 milioane de dolari) în centrul său de cercetare din Cambridge, unul dintre cele mai importante hub-uri de ştiinţe ale vieţii din regat, transmite CNBC.

Proiectul, prezentat în martie 2024, ar fi urmat să creeze aproximativ 1.000 de locuri de muncă.

Decizia marchează a doua retragere majoră a grupului farmaceutic din Marea Britanie în acest an. În ianuarie, AstraZeneca a renunţat la planul de a investi 450 de milioane de lire într-o fabrică de vaccinuri în nordul Angliei, invocând reducerea sprijinului guvernamental.

Anunţul vine la scurt timp după ce şi grupul american Merck & Co. a confirmat că îşi abandonează proiectul pentru un nou centru de cercetare la Londra, invocând mediul de afaceri dificil din Regat.

”Ne reevaluăm constant nevoile de investiţii şi putem confirma că extinderea din Cambridge este pusă pe pauză. Nu avem alte comentarii de făcut”, a declarat un purtător de cuvânt al AstraZeneca.

Deciziile consecutive ale celor doi giganţi farmaceutici pun presiune pe guvernul britanic, într-un moment în care Londra încearcă să-şi menţină atractivitatea pentru investiţiile în sectorul farmaceutic şi al biotehnologiei, considerate cruciale pentru viitorul economiei britanice.