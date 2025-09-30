AstraZeneca vizează listare completă la New York, dar îşi reafirmă angajamentul faţă de Londra

AstraZeneca a anunţat luni că intenţionează să treacă la o listare directă a acţiunilor sale pe bursa de la New York, într-o mişcare menită să profite de apetitul ridicat al investitorilor americani, dar a subliniat că nu va părăsi Londra, relatează Reuters.

Decizia vine după săptămâni de speculaţii privind un posibil exit al celui mai valoros grup listat la Londra, într-un context în care tot mai multe companii europene aleg pieţele de capital din SUA pentru evaluări mai mari şi acces la capital.

Producătorul farmaceutic anglo-suedez va înlocui structura actuală de certificate de depozit cu acţiuni listate direct la NYSE, tranzacţionarea fiind programată să înceapă la 2 februarie 2026.

În paralel, AstraZeneca îşi va păstra sediul în Marea Britanie şi va rămâne listată la Londra şi Stockholm, măsura urmând să fie supusă votului acţionarilor pe 3 noiembrie.

Acţiunile companiei au crescut cu aproximativ 1% la Londra, însă performanţa lor anuală (+6%) rămâne sub cea a rivalului britanic GSK (+13,6%) şi a indicelui FTSE 100 (+14,2%).

Aproape 22% dintre acţionarii AstraZeneca sunt din America de Nord, în linie cu alţi giganţi europeni, iar conducerea companiei consideră că un „sistem armonizat de listare” va sprijini planurile de creştere şi va atrage o bază mai diversificată de investitori.

Executivii britanici au salutat decizia de a menţine listarea primară la Londra, în timp ce analiştii Peel Hunt au avertizat că succesul pe Wall Street ar putea încuraja şi alte companii să urmeze exemplul. În ultimul deceniu, FTSE 100 a crescut doar cu 53%, faţă de triplarea valorii indicelui american S&P 500.

Piaţa americană rămâne esenţială pentru AstraZeneca, generând peste 40% din veniturile sale în 2024. Compania vizează atingerea pragului de 80 de miliarde de dolari venituri anuale până în 2030, sprijinită de investiţii de 50 de miliarde de dolari în producţie în SUA şi de lansările aşteptate în portofoliul de medicamente.

Totodată, a promis reduceri de preţuri pentru unele tratamente direct către pacienţi, pe fondul presiunilor administraţiei Trump asupra industriei farmaceutice.

Decizia vine după ce AstraZeneca a pus pe pauză o investiţie de 200 de milioane de lire la centrul său de cercetare din Cambridge, invocând mediul dificil de afaceri din Marea Britanie.