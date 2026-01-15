Atribuțiile vicepremierului Radu Miruță stabilite printr-o decizie a premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a stabilit, joi, printr-o decizie, atribuțiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruță, ministru al Apărării Naționale, în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din programul de guvernare.

Potrivit deciziei publicate joi în Monitorul Oficial, vicepremierul Radu Miruță va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Totodată, acesta va asigura coordonarea politică a următoarelor ministere: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.