Autoritățile din Turcia au percheziționat biroul Temu

Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziționat miercuri, conform informațiilor obținute de Reuters de la Autoritatea pentru concurență a țării.

Un purtător de cuvânt al companiei chineze a confirmat pentru Reuters că au avut loc percheziții.

În decembrie, sediul european al companiei din Dublin a fost percheziționat în cadrul anchetei privind potențialele subvenții incorecte din partea statului chinez.

‘Cooperăm pe deplin cu autoritățile din Turcia’, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei chineze, fără a preciza motivul percheziției, dar a adăugat că au fost luate laptopuri și computere.

Autoritatea pentru concurență din Turcia a precizat că a efectuat o inspecție la sediul Temu, ceea ce nu înseamnă lansarea unei investigații oficiale. Oficialii au dezmințit că ar fi fost confiscate dispozitive electronice, susținând că ‘informația nu reflectă adevărul’.

‘În scopul de a ne asigura că actuala verificare se poate efectua în mod adecvat … nu este posibil în acest stadiu să dăm publicității informații suplimentare’, a informat organismul antitrust.

Temu a anunțat, anul trecut, pe rețeaua LinkedIn că a înregistrat în Turcia o entitate locală și a deschis un birou în Istanbul.

Temu, deținut de gigantul chinez din domeniul comerțului electronic PDD, vinde în întreaga lume numeroase produse fabricate în China, de la haine la smartphone-uri, la prețuri scăzute.

Ca și rivalul Shein, Temu trimite cumpărătorilor produsele direct din China, profitând de lipsa taxelor vamale la coletele cu o valoare scăzută, în multe țări.

Creșterea rapidă a platformelor din China a provocat furia multor retaileri europeni, care susțin că acestea au un avantaj incorect. În decembrie, miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress.

Luna aceasta, Ankara a renunțat la cota de 30 de euro scutită de taxele vamale, pentru a sprijini producția locală și concurența, pe fondul îngrijorărilor privind sănătatea și siguranța importurilor din domeniul comerțului electronic.

Modificarea va intra în vigoare din februarie.

Analiștii atrag atenția că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectați de practicile neloiale și de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul piețelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate și transportate are o amprentă ecologică și climatică negativă.