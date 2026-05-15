Banca Centrală a Turciei se așteaptă la o inflație mai ridicată, ca efect al războiului din Iran

Banca Centrală a Turciei a majorat țintele de inflație, avertizând că efectele inflaționiste pe termen scurt ale războiului din Iran rămân ‘pronunțate’, transmit Xinhua și publicația turcă Daily Sabah.

Joi, guvernatorul Fatih Karahan a anunțat o revizuire mai extinsă decât se estima, spunând că Banca Turciei se așteaptă acum la o inflație de 24% în acest an, de la un nivel previzionat anterior de 16%, citând presiunile provocate de conflict.

Instituția previzionează pentru anul viitor o rată a inflației de 15%, de la 9%, și un nivel de 9% în 2028. Revizuirea vine după ce luna trecută Comitetul de politică monetară de la Banca Turciei a menținut nemodificată rata dobânzii la 37%, în linie cu estimările.

‘Inflația încă este principala problemă’, a declarat Karahan.

În octombrie 2022, inflația în Turcia a urcat la aproximativ 85,5%, pe fondul deprecierii monedei naționale și a politicilor montare neconvenționale. După ce autoritățile au înăsprit politicile economice, la mijlocul lui 2023, au trecut la o strategie de dezinflație agresivă, care are succes.

‘Deși întrebarea centrală este cât de mult vor dura tensiunile regionale și cât vor persista presiunile asupra aprovizionării cu energie, estimăm că efectele inflaționiste vor rămân pronunțate pe termen scurt’, a declarat Karahan. Durata tensiunilor reprezintă un factor critic de risc la adresa perspectivelor privind inflația dar ‘nu va exista niciun un compromis în privința determinării Băncii Centrale de a reduce inflația, și vom utiliza toate instrumentele disponibile pentru dezinflație’, a adăugat oficialul.

Referindu-s la perspectivele globale, guvernatorul a atras atenția că închiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă un risc la adresa aprovizionării cu energie pe plan mondial, iar indicatorii cheie ‘indică o încetinire a activității economice globale, majorarea costurilor de producție și perturbarea lanțurilor de aprovizionare’.

Pe fondul majorării prețurilor energiei în urma războiului din Iran, rata anuală a inflației în Turcia a urcat în aprilie la 32,37%.