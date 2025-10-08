Autoritățile franceze și-au revizuit estimările privind producția de vin din acest an

Ministerul francez al Agriculturii și-a revizuit marți estimările referitoare la producția de vin din acest an, până la 36 de milioane de hectolitri, de la 37,4 milioane de hectolitri cât estima luna trecută, invocând impactul caniculei din luna august, informează Reuters și AFP.

Biroul de statistică din cadrul Ministerul francez al Agriculturii a precizat că producția de vin din 2025 ar urma să fie cu mult sub producția medie din ultimii cinci ani (-16%).

‘Culesul viei, care acum este aproape terminat, confirmă efectele adverse ale valului de căldură din august asupra potențialului de producție în majoritatea zonelor’, notează Biroul de statistică, în timp ce producția din 2024 a fost la rândul ei subminată de condiții meteorologice nefavorabile, inclusiv precipitații, secetă și înghețuri târzii.

De data aceasta, valul de căldură și seceta din august au redus potențialul de producție, accelerând coacerea strugurilor și încetinind creșterea: rezultatul a fost boabe mai mici, cu mai puțin suc.

Se preconizează că doar producția de vinuri certificate cu Denumire de Origine Protejată (DOP) va crește în ritm anual, cu aproximativ 5% față de 2024, determinată de creșterile din regiunile viticole Champagne, Burgundia, Valea Loarei, Corsica și Sud-Est. Cu toate acestea, producția din 2025 va fi cu 11% sub media din perioada 2020-2024.

Franța este al doilea mare producător de vin din lume după Italia și primul exportator ca valoare. Producția sa de vin a fost afectată de vremea nefavorabilă în ultimii doi ani, în timp ce politicile de gestionare a excedentelor i-au determinat pe viticultori să defrișeze o parte din podgoriile lor.

Producția de șampanie franțuzească este așteptată să crească cu 14% comparativ cu cea de anul trecut, până la 2,1 milioane de hectolitri, dar va rămâne cu 10% sub media pe cinci ani. Producătorii au declarat că recolta a arătat o calitate bună.