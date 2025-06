Barbu: Nu am fost mulțumit de modul în care sistemul bancar din România a finanțat fermierii în 2024

În calitate de ministru al Agriculturii încă nu am înțeles de ce fermierii români nu au fost finanțați de sistemul bancar, pentru că toate creditele din România care au intrat în agricultură – vorbim de vegetal, zootehnie și procesare – au fost garantate de stat, a declarat, joi, ministrul de resort, Florin Barbu, la un eveniment de specialitate.

‘Nu am fost mulțumit de sistemul bancar din România cum a finanțat fermierii români în anul 2024. De aceea, cred că finanțările în perioada următoare trebuie să aibă și o altă componentă și lucrez la un program pentru a integra majoritatea societăților, inclusiv instituții financiar nebancare, a le integra în finanțarea fermierului român, bineînțeles la niște dobânzi și la niște credite decente, astfel încât să nu creăm o diferență foarte mare între finanțările pe care sistemul bancar din România le dă și aceste societăți care eu cred în continuare că pot fi societăți responsabile și au dovedit acest lucru, că putem finanța agricultura din România. De aceea, vreau să vă spun acest lucru – și am spus că îmi asum: în calitate de ministru al Agriculturii încă nu am înțeles de ce fermierii români nu au fost finanțați, de ce fermierii români nu au fost mai mult băgați în seamă de sistemul bancar, pentru că toate creditele din România care au intrat în agricultură – vorbim de vegetal, zootehnie și procesare – au fost garantate de statul român. Ãsta este lucrul cel mai important. Acele miliarde, peste 9 – 10 miliarde pe care noi le-am creionat că ar fi ordonanțe pentru a da creditare fermierilor români, toate aceste credite au fost garantate de stat’, a afirmat ministrul, la Forumul Național ”Viitorul Agriculturii”.

El a dat asigurări că se va lupta în continuare pentru ca fermierii români să aibă acces la o finanțare corectă.

‘În continuare mă voi lupta ca fermierii români să aibă acces la o finanțare corectă. Mă voi ține de acest angajament și vă promit că fermierii români în anul următor vor avea acces la credite corecte, fără biruri suplimentare asupra societăților din România’, a transmis șeful de la Agricultură.

Florin Barbu a amintit de Creditul fermierului, prin care s-au putut lua credite cu 1,95% dobândă fixă la care s-a adăugat ROBOR-ul, acesta din urmă fiind plătit de stat.

‘Dacă vorbim de finanțare, în sistemul agricol din România anul trecut am încercat și am profitat ca și Minister al Agriculturii de anumite pârghii pe care Comisia ni le-a dat privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pe parte de finanțare – Creditul fermierului – și cred că este fără precedent în economie să poți să accesezi credite cu 1,95% dobândă fixă, iar ROBOR-ul să fie achitat de Ministerul Agriculturii și de Guvernul României. (…) Sigur, am identificat la nivelul Comisiei, o să mai avem pe ajutorul de minimis un sprijin de până la 445 de milioane de euro. Voi încerca să continui această politică a creditării pe modelul Creditului fermierului, astfel încât, în perioada următoare, pe schema de ajutor de minimis până la 50.000 plafon pe societate să se poată accesa până la un milion de lei pentru capital de lucru credite pe același model cu 1,95% dobândă fixă și ROBOR-ul achitat de noi’, a menționat acesta.

Ministrul a precizat că la nivelul ministerului este în lucru o schemă de ajutor de stat pe creditul agricol.

‘Am în lucru și o creditare, o schemă de ajutor de stat pe creditul agricol, pentru că finanțarea în sistemul bancar în momentul de față este o presiune mare pe fermierii români deoarece creditele sunt pe o perioadă scurtă de rambursare și creditul agricol pe care eu l-am creionat împreună cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii prevede 3 lucruri importante. Pe de o parte, un credit cu 1,95% plus ROBOR garantat 100% de stat privind investiții în România, cu o rambursare de până la 10 ani, inclusiv cu achiziționarea de terenuri; un credit pentru capital de lucru – 50%, dar și să integrăm modernizarea că nu puteam da decât 100% pe capital de lucru tot pe o rambursare de până la 10 ani, astfel încât să poată rambursa acele credite pe care le au pe termen foarte scurt; aș dori în continuare ca sistemul de zootehnie din România pe acest credit să fie dezvoltat. Ministerul Agriculturii prin instituțiile subordonate a semnat contracte de aproape 2,2 miliarde de euro procesare în România. Lucrul acesta ne face responsabili astfel încât pe tot acest lanț – vorbim de vegetal, zootehnie și procesare – în următorii trei ani, după finalizarea acestor unități de procesare, trebuie să asigurăm și materia primă, pentru că asta e realitatea’, a susținut Barbu.

Oficialul și-a exprimat speranța ca peste trei ani România să fie cel mai mare procesator din sud-estul Europei.

‘România – și îmi asum acest lucru – sper ca peste trei ani, când vor fi aceste unități finalizate, dacă eu mai sunt ministru al Agriculturii sau cine vine ministru al Agriculturii, să arătăm că în sud-est (Europei – n. r.) suntem cel mai mare procesator și acest lucru se va întâmpla. O următoare etapă a Ministerului Agriculturii o reprezintă cel mai mare plan de revitalizare a sectorului de porc și, din 2023 până în 2025, am reușit pe partea de porc să finalizăm fermele, 70% să fie populate pentru a produce încă 1,5 milioane de purcei în România. Am finalizat în 2 ani în sectorul avicol (…) România a ajuns la peste 500 de milioane de pui, dintre care 198 de milioane de pui anul trecut a exportat’, a arătat șeful MADR.

Potrivit acestuia, în transparență decizională este pusă o ordonanță de urgență pentru relansarea fermelor de reproducție și creștere a porcilor, însă actualul Guvern nu o mai poate promova.

‘1,4 miliarde de lei – banii sunt în bugetul Ministerului Agriculturii pentru a relansa ferme de reproducție, dar și de creștere de porc undeva la peste 2,9 milioane de porci în România. Ordonanța este scrisă, este pusă în transparență, din păcate Guvernul nu mai are atribuțiile constituționale de a da această ordonanță, dar consider că ministrul care va veni, noul guvern, cu banii pe care îi găsește în bugetul Ministerului Agriculturii va promova acest act normativ vital pentru sectorul suin în România’, a adăugat Barbu.