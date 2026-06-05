Nazare: Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026. Ultima cerere de plată, transmisă până la 30 septembrie

Toate reformele și investițiile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026, a subliniat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Următoarele etape sunt, însă, esențiale: toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026. Este esențial să accelerăm implementarea proiectelor și să menținem ritmul reformelor asumate, pentru a valorifica integral resursele disponibile și a transforma fondurile europene în rezultate concrete în economie și în viața oamenilor’, a scris Nazare, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a anunțat că România va încasa o nouă tranșă de 2,62 miliarde de euro nerambursabili prin PNRR, după ce Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil cererea de plată nr. 4.

‘România va încasa o nouă tranșă de 2,62 miliarde de euro nerambursabili prin PNRR. O injecție financiară importantă pentru economie, investiții și dezvoltare. Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil cererea de plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro – fonduri nerambursabile. România se apropie astfel de încasarea integrală a banilor, urmând doar etapa finală de validare la nivelul UE, care va avea loc în perioada următoare’, a precizat oficialul.

Potrivit acestuia, cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte, toate evaluate pozitiv de Comisia Europeană, fără suspendări.

‘Nu există suspendări – toate obiectivele au fost considerate îndeplinite satisfăcător. Decizia confirmă un nou progres al României în implementarea PNRR. Este un semnal clar că, atunci când reformele și investițiile sunt duse la bun sfârșit la timp, România poate livra rezultate concrete la nivel european’, a transmis Alexandru Nazare.

El a adăugat că, după efectuarea plății, România va ajunge la aproximativ 12,97 miliarde euro atrași prin PNRR, reprezentând circa 61% din totalul alocării de 21,41 miliarde euro.