Peste un sfert dintre români au în plan să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice în următorul an

Peste jumătate dintre români (57%) susțin că vor fi mult mai atenți la consumul inutil de energie, iar 27% au în vedere să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice, în următoarele 12 luni, reiese din rezultatele unei cercetări sociologice publicate joi.

Conform datelor platformei despre-energie.ro, opt din zece români (82%) au luat, în ultimul an, diverse măsuri în propriile locuințe pentru a scădea consumul de energie, cu obiectivul de a avea facturi mai suportabile. Totodată, această preocupare se va intensifica în următoarele 12 luni, după cum declară 92% dintre cei intervievați.

Întrebați ce vor să facă concret pentru a scădea facturile, 57% dintre respondenți au afirmat că își vor regândi obiceiurile, mai exact vor fi mult mai atenți în ceea ce privește consumul inutil de energie. Astfel, aproape 30% cred în eficiența măsurilor simple, precum stingerea luminii în încăperile în care nu stau, sau scoaterea din priză a electrocasnicelor nefolosite.

De asemenea, circa 33% au de gând ca, în următorul an, să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic, iar alți aproape 27% plănuiesc să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice.

Pe de altă parte, o proporție semnificativă a respondenților (28%) consideră că tot ce pot face pentru a reduce consumul este să monteze becuri LED în locuință, în condițiile în care același sondaj evidențiază faptul că 5% dintre români încă folosesc în casele lor becuri clasice, cu incandescență, iar 17% un mix între cele clasice și cele LED. În același timp, 66% dintre participanții la studiu au arătat că folosesc numai becuri LED.

În plus, aproape 19% din totalul celor chestionați au în vedere să investească în izolarea termică a casei, dar există și o pondere însemnată a celor care vor să schimbe centrala termică cu una eficientă energetic (peste 14%). Doar 6,4% dintre respondenți au afirmat că au în plan să instaleze o pompă de căldură în următoarele 12 luni.

‘Deși există interes ridicat pentru reducerea facturilor, costurile aferente investițiilor în eficiența energetică sunt descurajatoare pentru majoritatea celor intervievați (circa 52%), existând și temeri că acești bani nu se vor amortiza (15% dintre respondenți). Totuși, optica s-ar schimba radical în favoarea unor astfel de proiecte dacă statul ar acorda sprijin financiar, prin diverse programe, situație indicată de peste 52% dintre cei chestionați’, subliniază sursa citată.

Cercetarea sociologică a fost realizată de Sondaje Marketing Relații Publice SRL pentru platforma despre-energie.ro, în perioada 21 – 29 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.029 de utilizatori online, cu o marjă de eroare de +/-3%.

Platforma despre-energie.ro, un proiect susținut de companiile E.On și Delgaz Grid, a fost lansată în anul 2020 cu obiectivul de a deveni, pentru consumatorii de electricitate și gaze, una dintre principalele surse de informare și, în același timp, de explicare, într-un limbaj clar și accesibil, a evoluțiilor relevante și de impact de pe piața de energie.