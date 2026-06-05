Bolojan: Cu toate discuțiile din spațiul public, necesitatea ca România să contracteze creditul prin SAFE – evidentă

Necesitatea ca România să contracteze creditul prin SAFE a fost evidentă, cu toate discuțiile care au apărut în spațiul public, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

‘Consider că, cu toate discuțiile care au apărut în spațiul public, necesitatea ca România să contracteze acest credit a fost evidentă, pe de o parte, pentru că este un credit contractat în condiții mult mai bune de piață decât cele pe care le accesează România în condiții normale. Noi, în anii următori, nu puteam evita menținerea cheltuielilor de apărare la un nivel rezonabil’, a spus Bolojan la Euronews România.

El a arătat că cea mai mare parte din contractele pe SAFE au fost deja semnate, menționând că o primă etapă a fost până la sfârșitul lunii mai, iar în aceste zile se finalizează și se vor semna contractele care țin de colaborare directă dintre state.

‘Una dintre condițiile acestor contracte a fost ca o cotă importantă să fie produsă în România, deci avem o localizare în România și faptul că importante fabrici din industria publică de armament, care țin de Romarm, intră în aceste proiecte, faptul că alte companii private din România intră în aceste parteneriate, faptul că marii investitori vor cumpăra la rândul lor fabrici sau vor construi în România de la zero – va însemna un transfer de tehnologie și vom vedea cel puțin jumătate din aceste capacități produse în România. Asta a fost o condiție importantă și asta trebuie să recunoaștem nu s-a mai întâmplat până acum, dar anii următori vor valida ceea ce spun eu în acest moment’, a transmis șeful Guvernului.

Premierul interimar a explicat, întrebat în legătură cu acuzațiile conform cărora contractele prin SAFE ar fi acordate, în mod preferențial, unor țări, precum Germania, în detrimentul SUA, că acest program vizează capacitatea Europei de a se apăra.

‘Așa cum îi spune și numele este un program de apărare care urmărește să întărească capacitatea Europei de a se apăra, deci ține de companii care produc armament în Europa sau care își localizează producția în Europa și asta este un lucru, adică aici nu era o problemă să alegi dacă cumperi armamente din țări europene sau non-europene, ci pur și simplu asta era condiția de bază’, a adăugat Bolojan.

El a spus că este de acord cu solicitarea SUA privind creșterea contribuției la apărare a țărilor europene, arătând că România face acest lucru.

‘Cred că – ne place, că nu ne place – vedem discuțiile din spațiul public – și Europa și România trebuie să contribuie și ele la această asigurare a siguranței lor într-o manieră mai mare pentru că Statele Unite ale Americii, așa cum știți, pe bună dreptate, au cerut creșterea contribuțiilor la apărare având în vedere că nu mai pot să ducă acest efort, având problemele pe care le au la nivel global. Este o direcție corectă și asta a făcut și România’, a menționat premierul interimar.