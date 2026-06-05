INS: Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din acest an

Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii (1) anunțate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

INS a revizuit în sus față de estimarea anterioară datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a PIB-ului de 1,7% la 1,2% în prezent.

Datele statistice arată că Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost, pe serie brută, de 403,915 miliarde de lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2% față de trimestrul I din 2025.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497,820 miliarde de lei prețuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% față de trimestrul I din 2025. Comparativ cu trimestrul anterior nu s-a modificat.

Potrivit sursei citate, la creșterea PIB, în trimestrul I din 2026 față de trimestrul I din 2025, au contribuit construcțiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 7,9%; activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 11,6%.

Contribuții negative la modificarea PIB au fost înregistrate în industrie (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB și care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hotelurile și restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB și care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%; informațiile și comunicațiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB și care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 4,1%.

De asemenea, au mai fost consemnate scăderi în domeniul tranzacțiilor imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB și care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,9%; activități profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,9%; administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (-0,2%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB și care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%.

Agricultura, intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB.

INS precizează că impozitele nete pe produs nu au contribuit la creșterea PIB, având o pondere de 11,6% la formarea PIB, iar volumul lor a înregistrat o scădere cu 0,6%.

Pe categorii de utilizări, o contribuție pozitivă a avut-o formarea brută de capital fix al cărei volum s-a majorat cu 4,7%, contribuind cu +0,9% la creșterea PIB.

Pe de altă parte, contribuții negative la modificarea PIB au avut: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a diminuat cu 1,8%, contribuind cu -1,2% la modificarea PIB; cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 1,2%, contribuind cu -0,1% la modificarea PIB; cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 0,4% și nu a contribuit la creșterea PIB;

INS precizează că seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

În prezent, seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2026 față de varianta ‘semnal’ publicată în Comunicatul de presă nr. 117 din 13 mai 2026 înregistrând diferențe.