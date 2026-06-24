BERD va majora investițiile în sectoarele critice din Ucraina cu peste 500 milioane de euro

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) intenționează să semneze noi acorduri de investiții, în valoare de peste 500 milioane de euro, în sectoarele critice ale Ucrainei, la conferința de săptămâna aceasta dedicată reconstrucției țării, a anunțat marți vicepreședintele Matteo Patrone, transmite Reuters.

BERD ar urma să semneze un împrumut pentru o centrală eoliană de 189 MW dezvoltată de una dintre cele mai mari rețele de benzinării din Ucraina, Galnaftogaz, la conferința din orașul polonez Gdansk. În plus, este pregătit și credit pentru o centrală eoliană de 120 MW operată cu firma germană Notus Energy.

BERD intenționează să semneze acorduri de finanțare de aproximativ 270 milioane de euro cu șapte bănci ucrainene.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, BERD a acordat țării credite de peste 10 miliarde de euro, inclusiv 3,5 miliarde de euro în sectorul energetic.

Pentru a majora investițiile în energia regenerabilă, BERD, UE și Banca Mondială au înființat un mecanism pentru a asigura stabilitatea prețurilor pentru producătorii independenți de energie, a declarat Patrone.