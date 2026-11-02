Binance a reluat retragerile de criptomonede după atacul de 6,3 miliarde de dolari

Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, a anunţat duminică reluarea retragerilor de bitcoin şi alte active digitale, după atacul informatic în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari, cel mai mare furt de criptomonede înregistrat până în prezent, transmite CNBC.

Separat, Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Statele Unite a anunţat că a identificat Coreea de Nord drept responsabilă pentru atac.

Reluarea retragerilor se desfăşoară etapizat. Binance a redeschis iniţial operaţiunile prin reţeaua Bitcoin, după care a restabilit retragerile şi prin reţelele Ethereum şi BNB Smart Chain. Serviciile fuseseră suspendate în urma atacului anunţat joi, pentru efectuarea verificărilor de securitate.

Compania a precizat că a refăcut acoperirea cu active pentru aproximativ 90% din criptomonedele sustrase, fără ca aceasta să însemne recuperarea efectivă a fondurilor de la atacatori. Cele mai importante zece criptomonede afectate, inclusiv bitcoin, ether, USDT, BNB şi solana, sunt acoperite integral, în timp ce restul de 10% reprezintă tokenuri cu lichiditate mai redusă.

Pentru compensarea pierderilor, Binance utilizează resurse din fondul său de urgenţă Secure Asset Fund for Users (SAFU), din fondul de asigurare pentru tranzacţiile futures şi din rezervele financiare proprii. Platforma a anunţat că va continua achiziţionarea activelor necesare până la refacerea integrală a acoperirii şi că utilizatorii nu vor suporta pierderile provocate de atac.

Într-un comunicat publicat sâmbătă seara, FBI a atribuit furtul unor hackeri nord-coreeni şi a precizat că aceştia au început să transforme criptomonedele sustrase în ether, pentru a facilita transferurile şi disimularea provenienţei fondurilor. Autorităţile americane se aşteaptă ca activele digitale să fie supuse unor operaţiuni suplimentare de spălare a banilor.

Anterior, compania de analiză blockchain TRM Labs identificase indicii care asociau atacul cu grupări nord-coreene implicate în alte furturi majore, inclusiv cele asupra platformelor Bybit şi KelpDAO. Experţii au remarcat similitudini privind pregătirea operaţiunilor, utilizarea serviciilor de anonimizare şi executarea rapidă a tranzacţiilor frauduloase.

Modalitatea exactă prin care hackerii au pătruns în sistemele Binance nu a fost încă stabilită public. Compania a indicat iniţial posibilitatea compromiterii laptopului unui inginer DevOps, dar codirectorul general Richard Teng a precizat ulterior că atacul a implicat un mecanism mai complex decât utilizarea neautorizată a accesului unui singur angajat.

Reluarea retragerilor şi refacerea rezervelor reprezintă paşi importanţi pentru restabilirea funcţionării platformei, însă ancheta privind furtul şi recuperarea efectivă a criptomonedelor continuă.