Grupul auto franco-italian Stellantis urmează să anunțe luni că își încetează investițiile în sporturile cu motor, a relatat vineri cotidianul francez Le Figaro, adăugând că Peugeot, una dintre mărcile grupului, se va retrage din cursele de anduranță, în timp ce Citroen și Opel vor ieși din cursele de Formula E, transmite Reuters.

Stellantis a refuzat să comenteze informația, dar a precizat că va organiza luni două reuniuni extraordinare cu reprezentanții angajaților de la divizia Stellantis Motorsport.

Grupul auto a început să taie costurile la nivelul întregului grup, în contextul în care directorul general Antonio Filosa urmărește redresarea companiei, după doi ani de scădere a vânzărilor și a profitabilității.

La începutul acestui an, Filosa a lansat un amplu program de eficientizare, denumit ‘Program de Creare de Valoare’, care vizează economii de șase miliarde de euro până în 2028. Cu toate acestea, cotația acțiunilor companiei rămâne la un minim istoric.

Producătorul auto francez PSA, fostul proprietar al mărcii Peugeot, s-a retras în anul 2012 din Cursa de 24 de ore de la Le Mans, cea mai celebră competiție de anduranță din motorsport, pentru a face economii, dar a revenit în 2022, după fuziunea dintre PSA și FCA care a dus la formarea grupului Stellantis.

Marca Lancia, deținută tot de Stellantis, participă la cursele de raliu.

Format în 2021 în urma fuziunii dintre grupul francez PSA și cel italo-american Fiat Chrysler, grupul Stellantis regrupează mărci precum Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat și Opel.