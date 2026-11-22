Emisiunile de obligațiuni în Europa au depășit, pentru prima dată într-un singur an, pragul de 2.000 de miliarde de euro, într-un context în care necesarul constant de finanțare al guvernelor se suprapune cu nevoile uriașe de capital generate de expansiunea inteligenței artificiale, transmite Bloomberg.

Companiile din sectorul tehnologic sunt principalul motor care stă în spatele acestui record anual în Europa, în condițiile în care giganți americani precum Alphabet Inc. și Amazon.com Inc. atrag sume considerabile pentru a-și finanța centrele de date și infrastructura necesare pentru inteligența artificială. Întrucât cursa în domeniul tehnologiei continuă să accelereze, este de așteptat ca emisiunile de obligațiuni să îi țină ocupați pe bancherii din Europa.

‘Cea mai mare parte a creșterii volumului de împrumuturi în sectorul non-financiar provine de la companii americane care caută să acceseze capital de pe diverse piețe de obligațiuni’, susțin analiștii băncii HSBC Holdings Plc, conduși de Song Jin Lee, în prognoza lor pentru anul 2027.

Explozia emisiunilor de obligațiuni în Europa a avut loc în pofida faptului că nivelul ridicat al dobânzilor pe plan global a dus la creșterea costurilor de finanțare, randamentele obligațiunilor emise de companiile europene care beneficiază de ratinguri ridicate atingând niveluri care nu au mai fost înregistrate după 2023. Cu toate acestea, apetitul investitorilor pentru obligațiunile companiilor a rămas relativ solid, menținând sub control primele pe care companiile trebuie să le plătească pentru a se împrumuta.

Potrivit datelor analizate de Bloomberg, pragul de 2.000 de miliarde de euro pe piața de obligațiuni a fost atins joi. Acest record include emisiunile sindicalizate denominate în euro, lire sterline și dolari, realizate în baza ‘Regulamentului S’, care permite vânzarea de valori mobiliare în afara SUA, fără a fi necesară înregistrarea acestora la organismul de supraveghere a pieței de capital din SUA (SEC).

Emisiunile de obligațiuni ale companiilor au aproximativ 49 de miliarde de euro față de nivelul din 2025, dintre care circa 37,5 miliarde de euro provin de la giganții tehnologici Alphabet Inc., Amazon.com Inc. și Meta Platforms Inc., care se numără printre primii patru emitenți non-financiari de obligațiuni în monede europene din acest an.

Emisiunile sindicalizate de obligațiuni ale guvernelor, instituțiilor multinaționale și organizații susținute de stat, care reprezintă aproximativ 40% din piață, se situează la niveluri record, fiind însă comparabile cu cifrele înregistrate anul trecut.

Această intensificare a emisiunilor de obligațiuni are și dezavantaje. Fluxul constant de tranzacții de amploare derulate de giganții tehnologici i-au făcut pe pe investitori să solicite prime mai mari pentru a subscrie la noile emisiuni, scrie Bloomberg.

Emisiunile sindicalizate de obligațiuni fac parte dintr-o tendință mai amplă la nivel european. Guvernele din regiune, care recurg și ele la emisiuni de obligațiuni pentru a se împrumuta, utilizează datoria publică pentru a finanța cheltuieli pentru apărare și infrastructură.