BIS: Datoriile ridicate, boom-ul AI și fragilitățile sporesc riscurile globale

Presiunile globale, de la majorarea datoriei publice la fragilitățile financiare și sustenabilitatea boom-ului AI, sporesc riscurile, subliniind necesitatea politicilor fiscale disciplinate, se arată într-un raport publicat duminică de Banca Reglementelor Internaționale (BIS), transmite Reuters.

BIS este cea mai veche instituție financiară internațională și contraparte pentru tranzacțiile financiare derulate de băncile centrale.

Raportul atrage atenția asupra unui mix complex de vulnerabilități, inclusiv situația fiscală tensionată, perturbările din lanțurile de aprovizionare și riscul inflației ridicate. Deși în ultimele luni activitatea economică s-a menținut rezilientă, autoritățile trebuie să acționeze decisiv, pentru a prezerva stabilitatea, apreciază BIS.

‘Acțiunile politice trebuie să se consolideze reciproc, pentru a evita presiunile asupra economiei mondiale. În cele din urmă, succesul depinde de fundațiile solide fiscale și financiare’, a afirmat directorul general al BIS, Pablo Hernandez de Cos.

Raportul scoate în evidență presiunile cheie. Inflația a crescut din nou, BIS avertizând că perturbările frecvente în lanțurile de aprovizionare sporesc așteptările inflaționiste în rândul gospodăriilor și companiilor.

‘Disponibilitatea de a acționa, dacă băncile centrale observă că există o ancorare a așteptărilor inflaționiste, este principalul mesaj pe care vreau să-l transmit’, le-a spus șeful BIS jurnaliștilor.

Acesta a adăugat că recentul acord dintre SUA și Iran de încheiere a ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz sunt ‘vești bune’ care înseamnă că vor fi evitate scenariile extreme, deși probabil va fi nevoie de timp până când piața petrolului ‘se va normaliza’.

De asemenea, BIS a atras atenția asupra incertitudinilor privind durabilitatea actualei creșteri a investițiile legate de inteligența artificială (AI).

Deși AI a majorat încrederea și a sprijinit creșterea prin așteptările legate de câștigurile de productivitate, BIS a avertizat că sporesc temerile privind locurile de muncă, iar perturbările în lanțurile de aprovizionare și concurența intensă ar putea duce la tipul de investiții excesive văzut în precedentele cicluri de expansiune și recesiune.

Pentru băncile centrale, investițiile în AI ridică probabil întrebări fundamentale privind modul în care funcționează economia, deși șeful BIS a spus că deocamdată nu ar fi înțelept să fie prea strict în privința modului în care ar trebui să reacționeze instituțiile.

Evaluările ridicate ale activelor și indiciile privind automulțumirea investitorilor au lăsat piețele de obligațiuni mai fragile, în timp ce finanțarea boom-ului AI este din ce în ce mai dependentă de datorii.

În același timp, nivelul ridicat record al datoriei publice și dominația fondurilor speculative cu grad ridicat de îndatorare asupra piețelor datoriei suverane a creat ‘o nouă conexiune privind stabilitatea financiar’ care prezintă riscuri tot mai mari.

De Cos a declarat că mesajul BIS este ‘urgent’ în privința necesității reducerii nivelului datoriei în economiile cheie, deoarece ‘în prezent datoria este ridicată și este finanțată prin intermediari financiari non-bancari’.

BIS cere oficialilor să prioritizeze stabilitatea prețurilor, să asigure sustenabilitatea fiscală, să coordoneze și să consolideze supervizarea dincolo de sectorul bancar și să adopte reforme structurale.