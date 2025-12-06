Bitcoin a scăzut cu aproape 30% faţă de maximul său absolut, însă istoria arată că astfel de corecţii sunt normale

Bitcoin a pierdut aproape 30% din valoare faţă de nivelul record atins recent, o mişcare amplă care însă se încadrează în tiparul obişnuit al criptomonedei, marcat de volatilitate accentuată. Evoluţiile din ciclurile precedente sugerează că astfel de fluctuaţii nu doar că sunt tipice, ci uneori preced chiar noi raliuri, potrivit datelor analizate de CoinDesk Data pentru CNBC.

Cea mai mare criptomonedă din lume a coborât la aproximativ 80.000 de dolari luna trecută, înainte de a reveni şi a scădea din nou în această săptămână.

Nivelul de sub 81.000 de dolari a reprezentat o corecţie de circa 36% faţă de maximul istoric de aproape 126.000 de dolari atins în octombrie.

Joi, bitcoin se tranzacţiona la peste 93.000 de dolari, conform Coinmetrics, adică o scădere de aproximativ 26% sub vârful precedent.

Astfel de mişcări ample pot părea dramatice, însă se înscriu în istoria bitcoin, ale cărui evoluţii sunt adesea analizate în cicluri de patru ani, influenţate de fenomenul halvingului, un eveniment programat în codul reţelei care reduce recompensele pentru mineri. Deşi există indicii că dinamica tradiţională a acestor cicluri începe să se schimbe, amplitudinea corecţiilor rămâne în limite comparabile cu trecutul.

În actualul ciclu, bitcoin a traversat deja o corecţie de 32,7% între martie şi august 2024 şi o scădere de 31,7% între ianuarie şi aprilie 2025, potrivit datelor CoinDesk.

”Privind ciclurile precedente, o volatilitate de această magnitudine pare în concordanţă cu tendinţele pe termen lung”, a declarat pentru CNBC Jacob Joseph, analist senior la CoinDesk Data.