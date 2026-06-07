Bluesky: Interzicerea reţelelor sociale pentru adolescenţi ar putea consolida dominaţia marilor platforme tehnologice

Interdicţiile privind accesul adolescenţilor la reţelele sociale riscă să întărească poziţia marilor companii din tehnologie şi să îngreuneze apariţia unor platforme noi şi mai sigure, a avertizat Rose Wang, director operaţional al platformei de socializare Bluesky, citat de CNBC.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul evenimentului SXSW de la Londra, pe fondul extinderii iniţiativelor legislative care urmăresc limitarea accesului minorilor la platformele sociale.

Wang a precizat că susţine măsurile de protecţie a copiilor şi adolescenţilor, însă consideră că reglementările trebuie concepute astfel încât să nu blocheze concurenţa.

Potrivit acesteia, marile platforme precum Meta Platforms, Alphabet, X sau Reddit dispun de echipe uriaşe dedicate conformării cu reglementările, în timp ce firmele mai mici nu au resurse comparabile.

„Există riscul să ajungem într-o lume în care doar trei până la cinci platforme mari pot funcţiona, iar pentru noii concurenţi să fie aproape imposibil să intre pe piaţă şi să construiască spaţii online mai sănătoase”, a declarat Wang.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a introdus o interdicţie generală a reţelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani. Platformele sunt obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, iar amenzile pot ajunge la 49,5 milioane de dolari australieni pentru nerespectarea regulilor.

Măsuri similare sunt analizate în prezent în mai multe state, inclusiv în Regatul Unit, Franţa, Spania şi Austria.

Bluesky, lansată iniţial ca proiect în cadrul Twitter şi susţinută de cofondatorul platformei, Jack Dorsey, are aproximativ 43 de milioane de utilizatori şi circa 40 de angajaţi. Deşi a devenit una dintre principalele alternative la platforma X deţinută de Elon Musk, compania este încă mult mai mică decât giganţii din domeniu.

Wang a subliniat că problema nu este existenţa reglementărilor, ci modul în care acestea sunt aplicate. În opinia sa, autorităţile ar trebui să colaboreze mai strâns cu firmele mici şi mijlocii din sectorul tehnologic, în timp ce marile companii care domină piaţa ar trebui supuse unei supravegheri mai stricte.

Potrivit reprezentantei Bluesky, protecţia minorilor şi stimularea inovării nu trebuie să fie obiective incompatibile, iar viitoarele reglementări ar trebui să găsească un echilibru între cele două.