Marea Britanie ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale

Premierul Marii Britanii Keir Starmer este aşteptat să anunţe un proiect de lege prin care accesul copiilor care au sub 16 ani la reţelele sociale să fie interzis.

Conform surselor citate de The Guardian, Marea Britanie va adopta o lege similară celei care este deja aplicată în Australia – prima ţară care a luat o astfel de măsură.

Vor fi vizate platforme precum TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat şi Twitch, dar ar urma să scape jocurile, care vor trebui însă să elimine posibilitatea comunicării celor mici cu străinii.

Aceeaşi lege ar urma să interzică accesul minorilor la chatboţii de inteligenţă artificială cu care se pot purta discuţii romantice sau sexuale.

Conform aceloraşi surse, o parte a măsurilor vor fi impuse prin puterea actuală autorităţilor de reglementare, dar pentru altele este necesară o lege nouă.

Marea Britanie se va alătura, astfel, unui număr din ce în ce mai mare de ţări care au adoptat modelul Australiei şi au decis să nu mai permită celor mici să folosească reţelele sociale din cauza efectelor negative pe care acestea le au asupra dezvoltării sănătoase a adolescenţilor.