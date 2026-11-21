Fostul ministru al Apărării Radu Miruță (USR) a fost declarat în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, după ce ar fi desfășurat activități ca persoană fizică autorizată (PFA) în perioada iunie 2022 – ianuarie 2023 concomitent cu deținerea calității de deputat.

”Miruță Radu-Dinel, deputat în Parlamentul României. În perioada 02.06.2022 – 22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară. Prevederi legale încălcate: art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor”, a anunțat ANI, vineri, într-un comunicat de presă.

Conform prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.

De asemenea, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

ANI precizează că utilizează cu rezultate concrete sistemul de analiză Big Data, care se caracterizează prin obiectivitate și imparțialitate deplină și aduce o valoare adăugată certă în activitatea de evaluare derulată de inspectorii de integritate.