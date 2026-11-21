Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a anunțat, vineri, publicarea în transparență decizională a proiectului de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT), precizând că angajații primăriilor care intră în acest proces își vor păstra posturile timp de cel puțin un an, iar impozitele pe locuințe și terenurile intravilane vor fi reduse la jumătate, pentru o perioadă de cinci ani.

De asemenea, localitățile care decid să se unească vor beneficia de fonduri pentru investiții și de servicii publice mai bune.

‘Astăzi am pus în transparență publică ordonanța de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și măsurile de sprijin aferente. Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă care are un obiectiv final foarte clar, să aducem administrația României din organizarea anului 1968 în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început. Unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii’, a precizat Stoica, după ședința de Guvern.

Ministrul a subliniat că decizia de comasare aparține comunităților locale și că procedura nu poate avea loc ‘fără votul consiliilor locale și fără acordul comunităților exprimat prin referendum’.

Printre beneficiile prezentate se numără reducerea cu 50% a impozitelor pe locuințe și terenuri intravilane, timp de cinci ani, precum și acordarea a cel puțin patru milioane de lei pentru investiții fiecărei localități care se unește voluntar.

‘Aș vrea să punctez foarte pe scurt ce câștigă concret oamenii care aleg să se unească: impozite pe casă și teren intravilan reduse la jumătate, timp de cinci ani. Și vă dau un exemplu. Dacă astăzi un român plătește 100 de lei, după unire va plăti 50 de lei. Se vor acorda cel puțin patru milioane de lei investiții pentru fiecare localitate care se unește voluntar prin programul START Reforma Administrativă dintr-un buget total de patru miliarde de lei. Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală, apă, canalizare, drumuri, dispensare, școli sau grădinițe’, a precizat Stoica.

El a adăugat că prioritate la finanțare vor avea comunele care, în urma comasării, vor ajunge la cel puțin 2.500 de locuitori.

În ceea ce privește organizarea administrativă, ministrul a dat asigurări că ‘nu se șterg localități de pe hartă’, localitățile își vor păstra identitatea, tradițiile și istoria, iar primăriile nu vor fi închise pentru cetățeni.

‘În fiecare fostă comună va rămâne un punct de lucru unde oamenii își vor putea rezolva problemele administrative. Nu îi punem pe oameni pe drumuri pentru o adeverință sau un document. Nu punem oamenii să-și schimbe actele. Buletinele, permisele și certificatele rămân valabile. Noua denumire administrativă va fi actualizată la momentul reînnoirii documentelor. Nu blocăm proiectele aflate în derulare. Investițiile, autorizațiile și proiectele europene continuă. Și nu facem această reformă sacrificând angajații din administrație. Posturile ocupate sunt protejate timp de cel puțin un an de zile, iar oamenii își continuă activitatea în noua structură’, a mai arătat ministrul Dezvoltării.

Potrivit calendarului prezentat de acesta, în 2027 comunitățile vor putea decide dacă doresc să participe la procesul de comasare, iar noile structuri administrative vor putea deveni funcționale începând din 2028.

‘Obiectivul meu, ca ministru al Dezvoltării, nu este să raportez la finalul acestui proces mai puține localități. Nu vrem să luăm nimic de la oameni. Vrem să le oferim mai multe oportunități, mai mulți bani pentru dezvoltare, taxe mai mici și servicii mai bune’, a explicat ministrul.

Stoica a anunțat că va merge în cât mai multe comunități pentru a le prezenta cetățenilor avantajele acestei reforme.

‘Îndemn toți cetățenii, toți primarii și toate UAT-urile să-mi trimită în această perioadă de 10 zile cât mai multe propuneri de amendamente pentru a face o lege cât mai bună. Mesajul meu este tranșant. Dacă oamenii decid în 2027 să facă acest pas, atunci în 2028 vor avea o administrație mai puternică, impozite reduse la jumătate, bani mai mulți pentru investiții și servicii publice mai bune’, a mai spus Stoica.

Ministrul a precizat că această comasare voluntară reprezintă prima etapă a reformei administrative, în timp ce principiile și criteriile pentru cea de-a doua etapă nu au fost încă stabilite.

‘Etapa a doua se va desfășura cu mult mai multe ministere ca și pondere și cu mult mai mult factori implicați, ei vor decide ce să întâmplă. Încă nu s-a ajuns la criterii foarte clare ce să întâmplă în etapa numărul 2’, a adăugat ministrul.

El a precizat că scopul actualei reforme este îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Stoica a mai explicat că există deja semnale că mai multe zeci de primării intenționează să organizeze referendumuri privind comasarea, primele consultări urmând să fie demarate anul viitor.

Întrebat ce se întâmplă cu primarii care își vor pierde funcția în urma comasării, ministrul a spus că aceștia vor rămâne în funcție până în 2028.