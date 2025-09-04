BNR: Rata creditelor neperformante a urcat la 2,81%, la finele lunii iunie 2025

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creștere față de nivelul din martie 2025, de 2,53%.

În iunie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,49%, conform datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR).

La sfârșitul lunii iunie, în România erau 31 de instituții de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 894 miliarde lei, cu 7 miliarde lei mai mari comparativ cu martie 2025 și cu 59,4 miliarde lei peste cele din perioada similară a anului anterior.

Activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86,1% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 63,6%.