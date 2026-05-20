Miruţă, despre SAFE: Ministerul Apărării şi-a făcut treaba. Mai rămâne un pas birocratic, semnarea din partea Ministerului Finanţelor a acestui acord de finanţare cu Comisia Europeană

Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat într-un interviu pentru Libertatea că, pe de o parte, Ministerul Finanţelor nu a semnat până în acest moment acordul de finanţare cu Comisia Europeană pentru Programul SAFE şi, pe de altă parte, nu a semnat aprobarea creditelor de angajament necesare. ”Ministerul de Finanţe trebuie să aloce credite de angajament pentru ca noi să putem semna aceste contracte. (…) Eu ştiu că ele trebuie semnate până la 31 mai sau unele dintre ele se vor pierde”, a explicat ministrul.

Este vorba despre aproape 17 miliarde de euro pentru sistemul de apărare şi ordine publică din România şi pentru construirea unor porţiuni din autostrăzile A7 şi A8, din nordul Moldovei. Din această sumă, peste 8 miliarde de euro ar urma să revină Ministerului Apărării Naţionale (MapN) pentru cumpărarea de maşini de luptă, radare, elicoptere, nave, muniţii şi alte dotări, toate compatibile cu cele din celelalte state NATO.

„(Programul SAFE – n.r.) nu este blocat, însă trebuie să ne uităm la responsabilităţile fiecărei instituţii. Pe bucata Ministerului Apărării, noi ne-am făcut treaba. Mai rămâne un pas birocratic, care presupune semnarea din partea Ministerului Finanţelor a acestui acord de finanţare cu Comisia Europeană”, a explicat ministrul Apărării Naţionale într-un interviu pentru Libertatea.

Întrebat de ce anume nu a semnat până acum Ministerul Finanţelor contractul de finanţare pentru SAFE cu Comisia Europeană, Radu Miruţă a răspuns: „Domnul Nazare (Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor – n.red.) îmi spunea că săptămâna asta ar putea să fie în regulă birocraţia pe care o au ei la Ministerul de Finanţe, cu Comisia Europeană”.

Ministrul Apărării atrage atenţia că, „dacă nu se întâmplă, e periculos”.

„Ministerul de Finanţe trebuie să aloce credite de angajament pentru ca noi să putem semna aceste contracte. (…) Eu ştiu că ele trebuie semnate până la 31 mai sau unele dintre ele se vor pierde”, a mai precizat ministrul.

Comisia Europeană este instituţia care asigură finanţarea programului european SAFE, prin împrumuturi contractate pentru statele membre ale Uniunii, iar semnarea contractului de finanţare este un pas obligatoriu pentru semnarea contractelor între Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) şi Serviciul Român de Informaţii (beneficiare ale programelor de dotare prin SAFE) şi companiile alese să livreze armele şi muniţiile din program.

La solicitarea Libertatea, Comisia Europeană a transmis luni, 18 mai, că instituţia este gata să semneze contractul prin care România primeşte aproape 17 miliarde de euro pentru întărirea apărării, imediat „ce statul membru este gata”.