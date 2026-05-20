Ciprian Ciucu: Trebuie să reintroducem în circuitul economic clădirile din București pe care nu putem noi să le consolidăm. Le dăm în concesiune

Homezz și Antena 3 CNN au reunit, în cadrul conferinței naționale ”Piața imobiliară din România 2026: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, liderii sectorului pentru a discuta despre reglementare, încredere și capital. Invitat în cadrul conferinței, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Primăria lucrează la identificarea clădirilor Capitalei care nu pot fi consolidate și reabilitate de către municipalitate, din cauza ritmului lent, și că acestea vor fi reintroduse în circuitul economic prin concesionarea lor către investitori privați.

„În urmă cu doi ani am fost la cel mai mare târg imobiliar din lume, am vrut să văd cum se mișcă alte orașe. Organizatorii mi-au zis să prezint sectorul 6. Am zis că nu am cum – să le zic să vină cu proiecte mari să ce? Că nu am PUZ, nu am PUG. M-am uitat la cum funcționează alte orașe și am avut un sentiment de rămânere în urmă. În anii 2000 s-a construit în haiducie, apoi a venit reculul. Orice dezvoltare a fost tratată ca un rău în sine și efectul a fost că au plecat banii. Orașul trebuie să se dezvolte, nu putem să-l lăsăm așa. Avem nevoie de bani, avem nevoie de viziune și trebuie să depășim mentalitatea în care orice dezvoltare e rea.

Vorbeam cu profesorul Burnett, am încercat să-i explic blocajul și a zis ce e ăla PUG? Noi nu avem așa ceva, evaluăm virtuțile și defectele fiecărui proiect în parte. M-a întrebat – pandemia, război în zonă, voi cum asigurați flexibilitatea? Apare o oportunitate care crește mediul urban?

Am discuții cu colegii să schimbe optica și să trateze lucrurile relaxat, nu orice dezvoltare e rea. În acest moment facem o evaluare și evaluăm toate clădirile municipiului, o parte din cele de pe care cade tencuială sunt ale noastre. Aceste clădiri, cred că o lună terminam identificarea, consolidăm și reabilităm undeva la 20 de clădiri pe an/la doi ani, acelea pe care nu putem să le consolidăm să le dăm în concesiune, transparent, deschis, să atragem bani privați, să reintroducem în circuitul economic aceste clădiri care acum sunt pasive”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul conferinței.