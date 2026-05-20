Gabriel Blăniță, Colliers: „Am ajuns în situația în care înlocuim o problemă cu alte probleme, dar nu rezolvăm probleme”

Homezz și Antena 3 CNN au reunit, în cadrul conferinței naționale ”Piața imobiliară din România 2026: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, liderii sectorului pentru a discuta despre reglementare, încredere și capital. Invitat în cadrul conferinței, Gabriel Blăniță, director la Colliers România, a declarat că „am ajuns în situația în care înlocuim o problemă cu alte probleme, dar nu rezolvăm probleme”.

„Momentul actual, din punct de vedere al investițiilor e mixt. Avem multe lucruri care se schimbă, și multe reguli care se schimbă în timpul jocului – fiscalitatea. Dacă ne uităm la urbanism, am ajuns în situația în care înlocuim o problemă cu alte probleme, dar nu rezolvăm probleme. Investitorii sunt atenți și la micro, dar mai ales macro. Investitorii sunt atenți la direcția strategică, și PUG e un astfel de document. Principală problemă nu e rigiditatea ci lipsa de predictibilitate. Piața imobiliară a mers în paralel cu ce s-a întâmplat în zona reglementărilor, în Ilfov s-a aprobat de trei ori mai mult decât în București – lumea se mută în Ilfov dar vine în continuare în București.

România e o țară la care investitorii se uită cu predilecție. Mulți se uită pe termen scurt și uită că în ultimii 20 de ani România a fost una din țările care a recuperat rapid decalajul. Avem cel mai mare potențial pentru a menține o creștere economică pentru a închide decalajul. Dacă lucrăm la cauze și nu la simptome vom avea șanse să ajungem la acest potențial.

Cel mai important pas e predictibilitatea executivă – să avem guvern. A doua direcție e codul urbanismului, să ajungă lege. Al treilea lucru e legat de finanțare. Avem nevoie de un cost redus de finanțare. Cu acestea putem să ne atingem potențialul”, a declarat Blăniță în cadrul conferinței.