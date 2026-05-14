România va primi aproximativ 600 de milioane de euro prin noua perioadă de finanţare din Granturile SEE şi Norvegiene

Memorandumul de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismelor Financiare SEE 2021-2028 a fost semnat, miercuri, la Palatul Victoria, de Dragoş Pîslaru, ministrul român al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Espen Barth Eide, ministrul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, şi Friðrik Jónsson, Ambasadorul Islandei la Varşovia. Prin încheierea acestor noi acorduri de cooperare cu Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene, România va primi aproximativ 600 de milioane de euro, marcând astfel continuarea angajamentului comun pentru reducerea disparităţilor socio-economice în Europa şi consolidarea relaţiilor bilaterale.

„România îşi continuă parteneriatul strategic cu Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin noile Granturi SEE şi Norvegiene. De la aderarea la aceste cadre de cooperare, ţara noastră a beneficiat de finanţări nerambursabile în valoare de aproape 1 miliard de euro. Aceşti bani nu au rămas pe hârtie, ci au ajuns acolo unde contează cu adevărat: au îmbunătăţit vieţile oamenilor, comunităţile, şcolile şi instituţiile lor. Acelaşi rol, la fel de important pentru noi îl vor avea şi noile granturi în valoare de aproximativ 600 milioane de euro”, a declarat ministrul Dragoş Pîslaru.

La ceremonie au participat reprezentanţi ai instituţiilor române implicate, precum şi peste 40 de reprezentanţi ai instituţiilor partenere din Norvegia şi Islanda, care vor contribui la implementarea programelor de finanţare.

România este un partener activ în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene încă de la aderarea la Uniunea Europeană. În cele trei perioade de programare derulate până în prezent, România a beneficiat de aproximativ un miliard de euro finanţare nerambursabilă, cu impact asupra vieţii a sute de mii de cetăţeni.

„Semnarea noilor memorandumuri de înţelegere, cu o alocare de peste 596 milioane de euro, deschide procesul de accesare a fondurilor pentru noi programe şi proiecte cu impact semnificativ şi de durată”, precizează Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene (MIPE) într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, vor fi finanţate nouă programe în domenii esenţiale pentru dezvoltarea pe termen lung a României, domenii în care valoarea adăugată a expertizei statelor din cadrul Spaţiului Economic European este deosebit de relevantă: tranziţia verde şi acţiune climatică, inovare, coeziune socială şi cultură, consolidarea instituţiilor democratice şi a statului de drept şi cooperarea bilaterală. Intervenţiile convenite de statele donatoare şi România urmăresc atât continuarea şi dezvoltarea rezultatelor obţinute prin finanţările acordate anterior, cât şi pilotarea unor măsuri inovatoare.

Sprijinul pentru consolidarea societăţii civile va continua, de asemenea, să reprezinte o prioritate importantă a Granturilor SEE şi Norvegiene. Programul dedicat societăţii civile din România va fi gestionat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, selectată de statele donatoare printr-un proces competitiv derulat în acest scop.

România şi statele donatoare din cadrul Spaţiului Economic European împărtăşesc obiective şi valori comune, iar un rol esenţial în atingerea acestora îl au expertiza partenerilor din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, precum şi contribuţia organizaţiilor internaţionale partenere implicate – Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale.

Despre Granturile SEE şi Norvegiene

Granturile SEE şi Norvegiene reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre statele beneficiare şi statele donatoare. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, care reuneşte statele membre ale Uniunii Europene şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, ca parteneri egali pe piaţa internă.

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a afirmat în cadrul ceremoniei de semnare că este un moment care a cerut multă muncă, multă răbdare şi multă voinţă comună şi reprezintă „deschiderea unui nou şi semnificativ capitol în relaţia dintre România şi partenerii noştri din cadrul granturilor Spaţiului Economic European şi Norvegia”.

„Astăzi, semnăturile pe cele două memorandumuri de înţelegere sunt mult mai mult decât un act formal. Ele poartă angajamentele, aspiraţiile şi mai ales valorile comune ale naţiunilor noastre. Dincolo de paginile semnate, ceea ce celebrăm astăzi este un parteneriat construit pe încredere şi pe o viziune comună pentru o Europă mai coezivă, mai prosperă, mai sustenabilă şi mai echitabilă”, a spus Pîslaru.

El a mai afirmat că „România este parte a acestei poveşti de la bun început şi de-a lungul mai multor perioade de programare a primit deja aproape un miliard de euro în finanţare nerambursabilă, bani care nu au rămas pe hârtie, ci au ajuns acolo unde contează cu adevărat: în viaţa oamenilor, în comunităţile, şcolile, în instituţiile lor, în proiecte antreprenoriale de succes care au marcat dezvoltarea societăţii noastre”.

„Prin aceste granturi am sprijinit proiecte în domeniul energiei regenerabile, protecţiei mediului, în cercetare şi inovare, în incluziune socială, în educaţie, cultură şi reformă judiciară, în consolidarea societăţii civile şi a guvernanţei democratice. Fiecare dintre aceste proiecte a fost pentru cineva cu siguranţă mai mult decât o linie bugetară. A fost o poveste de transformare şi de succes trăită la nivelul comunităţilor, instituţiilor, al oamenilor. Sunt mândru să spun că am demonstrat de fiecare dată că ştim cum să punem la treabă aceste resurse şi cu fiecare perioadă de programare am crescut ca instituţii, ca parteneriate, ca înţelegere a ceea ce înseamnă solidaritatea în practică, nu numai declarativ sau ca principiu”, a subliniat Dragoş Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor a afirmat că Memorandumurile semnate deschid perioada actuală de programare până în 2028 cu o alocare de peste jumătate de miliard de euro, cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi.

„O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituţiile noastre, în sistemele de management şi control şi autenticitatea parteneriatului nostru cu statele donatoare. Aş vrea să spun cu toată sinceritatea că nu doar eu personal sau colegii mei din Guvern preţuim acest angajament al Regatului Norvegiei, al Republicii Islanda şi al Principatului Liechtenstein faţă de această Europă. Deja aceste granturi sunt un brand, un lucru cunoscut în societatea noastră şi apreciat şi preţuit de români. Angajamentul ţărilor dumneavoastră pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale din Europa este remarcabil şi porneşte dintr-o convingere profund umană că prosperitatea este durabilă atunci când este împărtăşită într-o Europă mai puternică, care nu se construieşte prin ziduri, ci prin punţi. Această convingere se simte în fiecare proiect finanţat, în fiecare parteneriat formal. În mod special, relaţia dintre România şi Norvegia depăşeşte cu mult cooperarea financiară. Este o relaţie între oameni, între culturi, între instituţii care au ales în mod liber să înveţe unele de la celelalte şi să crească împreună. Şi asta se simte. Îmi doresc să aprofundăm această relaţie în anii următori prin programe şi proiecte, dar mai ales prin acel dialog bilateral autentic şi obiective adevărate comune care caracterizează relaţia între noi”, a explicat Dragoş Pîslaru.

Potrivit lui Pîslaru, fiecare euro din aceste finanţări a lăsat, în trecut, şi va lăsa în continuare o urmă vizibilă.

„Un scop care poate fi văzut, simţit şi măsurat. Într-un mediu mai curat, într-o şcoală mai bună, într-un sector de afaceri mai competitiv şi o administraţie mai transparentă şi mai aproape de oameni. Prin semnarea memorandumului, ne asumăm colectiv şi individual responsabilitatea de a fi la înălţimea acestor aşteptări. România este pregătită, instituţiile noastre sunt pregătite şi suntem hotărâţi să facem din perioada 2021-2028 cea mai de succes etapă din istoria cooperării noastre în cadrul acestor granturi”, a menţionat ministrul Investiţiilor.

„Trăim astăzi într-o Europă plină de provocări majore, care nu respectă graniţe şi nu fac distincţie între state donatoare şi beneficiare. Discutăm de schimbări climatice, de instabilitate geopolitică, de presiuni demografice, de transformare digitală. Toate aceste lucruri cer răspunsuri comune, construite cu curaj, cu solidaritate şi viziune pe termen lung. La cel mai profund nivel, granturile, spaţiul economic european şi norvegian sunt exact acest tip de răspuns, construit pe solidaritate şi coeziune, care sunt nu doar obiective de politică publică, ci o condiţie fundamentală pentru viitorul nostru comun. Semnarea de azi este un pas către acest viitor pe care ni-l imaginăm împreună, un pas făcut împreună, într-un loc de respect reciproc, obiective comune şi prietenie autentică între naţiunile noastre. Sunt onorat să fac parte în acest moment, suntem onoraţi, în cadrul Guvernului României, să facem parte în acest moment şi sunt hotărât împreună cu colegii mei să facem împreună ca el să conteze”, a arătat Dragoş Pîslaru în discurs.